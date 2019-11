Tok 20 promillekjørere i helgen. Varsler kontroller hver helg i julebordsesongen

Kjører du bil i Oslo i helgen, så må du regne med å bli vinket til side av politiet. Sist helg ble 523 førere stoppet av trafikkorpset i forbindelse med promillekontroller flere steder i hovedstaden. Åtte av disse blåste over grensen på 0,5 promille, og mistet lappen på stedet.

I tillegg ble flere førere stoppet av andre politienheter i Oslo. Tilsammen ble 20 førere anmeldt for promillekjøring.

– Det er ikke noe godt resultat. Erfaringsmessig vet vi at det er en økning i ruspåvirket kjøring i perioden før jul og nyttår. Vi vil derfor intensivere promillekontrollene fremover. Dette med tanke på å forebygge og avdekke promillekjøring, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix (arkivfoto)

I tillegg til de åtte som ble stoppet i helgen av trafikkorpset, ble to promillekjørere tatt tidligere i uken.

Høyere risiko for dødsulykker

Cirka hver fjerde dødsulykke i trafikken skyldes rus. Tallet er høyere for ungdom mellom 18 og 24 år. For førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept i trafikken med 900 ganger dersom de har en promille på over 0,2. Dette ifølge tall fra politiet.

– Blandingsrus med alkohol og andre narkotiske stoffer gir høyest ruspåvirkning. Det er mange unge som kombinerer rusmidler på denne måten. Derfor er det viktig å stoppe dem, sier Grønli.

Politiet hadde i helgen blant annet kontroller på Ring 1 og i Sørkedalsveien.

– Vi valgte å stå på sentrumsnære områder der det er endel trafikk inn og ut av byen, sier Grønli.

Oppfordrer publikum til å tipse

Når politiet ikke har målrettede promillekontroller, er det tips fra publikum og sjåfører i trafikken som fører til at politiet stopper mistenkte for ruskjøring. Det er som regel vinglete biler som får folk til å tipse politiet.

– Det er viktig med tips fra publikum for å stoppe ruspåvirkede sjåfører. Det er ingen grunn til å nøle med å ta kontakt med oss når man ser en sjåfør som vingler. Dette vil hjelpe oss med å stoppe sjåfører som utgjør en risiko for både seg selv og andre i trafikken, sier Grønli.

Samtlige sjåfører som ble tatt i helgen er blitt anmeldt. Nå blir saken behandlet en av en politijurist. De fleste sakene ender til slutt i retten.