Klokken 08.14 går trafikken som normalt igjen ved Skøyen stasjon i Oslo. Men det vil fortsatt være forsinkelser, melder Bane Nor.

Årsaken er en feil som hindret Bane Nor i å gi grønt lys, meldte Bane Nor klokken 07.45.

Feilen fører til forsinkelser og innstillinger. En rekke toglinjer er rammet.

Et tog som sperret linjen mellom Hvalstad og Asker skapte problemer for togtrafikken mandag morgen. Rundt 08.30 opplyser NSB at alle spor er åpne for trafikk igjen. Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger, melder NSB.

43 av 72 tog er i rute på Østlandet mandag morgen. Resten er forsinket, skriver Romerikes Blad.

– Det er ingen steder som er stengt for trafikk, men feilene vi har hatt, påvirker enkelte avganger, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB til avisen.

Samtidig er det store trafikale problemer på E6 og E18 inn mot Oslo på grunn av to kjedekollisjoner mandag morgen.

Også T-banen i Oslo har problemer mandag. Sporveien melder om forsinkelser på opptil 14 minutter på enkelte avganger.

Saken oppdateres.