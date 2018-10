«Send bilde med navn og KLASSE på DM. Vil du ha noe slettet si ifra på DM. Btw, this is NOT a pornsite, you creepy motherfuckers!»

Slik lyder beskrivelsen på en av Instagram-kontoene der elever på videregående skoler i Oslo sender inn og legger ut private og intime bilder av ungdommer som kliner med hverandre.

– Kontoene er blitt en sosial og morsom greie. Noen liker det, andre liker det ikke. Det er viktigste at de som er administratorer respekterer folk som vil ha bildene slettet, og det opplever jeg at de gjør, sier Aksel Kopperud (18).

Han er revysjef ved Hartvig Nissen videregående skole sammen med Ylva Stefferud (18) og Maria Matland (18).

Olav Olsen

Uten samtykke

Instagram-kontoene finnes ved flere av de største videregående skolene i sentrum og er skapt av elever. Oppdateringene på kontoen er basert på at følgerne sender inn snikbilder av ungdommer som «hooker», eller kliner med hverandre.

Dagbladet skrev om fenomenet allerede i 2016. Den mest populære kontoen hadde da nær 1500 følgere.

To år er gått. Aftenposten kjenner til minst fem slike kontoer fortsatt. Vi har sett bilder knyttet til Foss, Elvebakken, Oslo Katedralskole, Edvard Munch og Hartvig Nissen.

Antallet følgere på den mest populære kontoen er doblet siden 2016, fra 1500 til 3311 følgere. Samme konto har delt nær 700 bilder og videoer av ungdommer.

– Det er veldig mange skoler som har sånne kontoer. De er veldig hemmeligstemplet, det er ingen som vet hvem på skolen som står bak, sier Ylva Stefferud (18).

I tillegg til Instagram-kontoene, kjenner Aftenposten lignende Facebook-grupper knyttet til andre videregående skoler i Oslo.

Les Selma Morens kommentar: Jeg var 16 og hooket med revysjefen. På bussen dagen etter fikk alle høre om det.

– Ikke lov uten samtykke

Guro Skåltveit i Datatilsynet beskriver Instagram-kontoene som «svært problematiske». Hun er helt tydelig på at å legge ut bilde av noen uten samtykke er ulovlig.

Åsa Mikkelsen

– Dette er ikke bare problematisk, det er ulovlig. Det er et brudd på personvernregelverket, og det vil kunne være et brudd på straffeloven, sier Skåltveit.

Hun understreker at man har rett til å velge selv om man vil legges ut på en slik konto, og at ansvaret både ligger hos den som sender inn bildet og hos kontoens administrator.

At bildene som deles er av sensitiv, privat og personlig karakter, og at det ofte er alkohol i bildet, mener hun gjør kontoene spesielt problematiske.

– Noen husker kanskje hverken at bildet ble tatt eller at hendelsen fant sted. Og plutselig ligger det tilgjengelig for flere tusen mennesker på sosiale medier. Det vil oppleves som svært krenkende og invaderende. Det hjelper ikke å si at bildene kan slettes i ettertid, lovbruddet har allerede skjedd, sier Skåltveit.

Hun mener at dersom skolen oppdager en slik konto, vil det være en god anledning til å opplyse elevene om rettigheter og regelverk knyttet til personvern og personvernopplysninger.