Aftenposten skrev fredag at Oslo kommune for første gang har politianmeldt trusler på vegne av en byråd. Anmeldelsene kommer etter at byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg Nguyen (MDG), over lengre tid har mottatt alvorlige trusler.

Berg, som tidligere har gått og syklet fritt rundt i byen, er tvunget til å øke bruken av Rådhusets biltjeneste kraftig de siste månedene.

I en diskusjon om saken på tidligere byrådsleder Stian Berger Røslands facebookside, skriver Erling Lae at han ikke vil kritisere miljøbyråden for bilbruken.

– Hun gjør det hun må. Men kan det tenkes at sikkerhetstiltakene både her og ellers i kommunen har tatt litt av, og at sikkerhetsfolkene overdriver litt? Det hender de minner om sektorentusiaster med tunnelsyn, skriver Lae.

– Jeg synes det overdrives

Han understreker at Berg er utsatt, og at han mener det er greit at hun i en periode kjøres til Rådhuset.

– Trusler har det vært før også, så dette er så visst ikke nytt, men beskyttelsestiltakene er nye, her og ellers, og mye kraftigere enn før, og jeg synes det overdrives, skriver han.

Han skriver at byråder også under hans tid som byrådsleder mottok drapstrusler.

– I andre sammenhenger går sikkerhetstiltak for langt. At en byrådsleder ikke får lov å spasere til Rådhuhuset, at landets hovedgate mures inne av provoserende betongrør og at man gjør offentlige bygg til festninger har også negative sider, skriver han senere.

Aftenposten lyktes ikke med å få tak i Erling Lae fredag.

Berg trosset bilråd

– Ingen kan nekte byrådslederen å gå til Rådhuset, men det stemmer at vi har anbefalt bruk av biltjeneste. Det har vi gjort på bakgrunn av råd fra fagfolk og fra politiet, og det noen byråder har opplevd i forhold til trusler. I byråd Bergs tilfelle har det fremkommet alvorlige trusler, sier beredskapssjef i Oslo kommune, Ann Kristin Brunborg.

– Har det kommet alvorlige trusler mot Raymond Johansen også?

– Det er et trusselbilde mot ham også. Vi har anbefalt forskjellige tiltak, og biltjenesten er ett av dem, sier Brunborg.

Hun sier det er opp til byrådene selv å vurdere om de vil følge sikkerhetsrådene. Det gjør de ikke alltid.

– Det er klart at vi har byråder, inkludert Berg, som valgte ikke å bruke biltjenesten i lang tid, inntil vi står i en situasjon hvor det er blitt såpass ille som nå, sier Brunborg.

Hun sier Berg ble anbefalt å benytte biltjenesten allerede da det nye byrådet ble besatt. Hun vil ikke si om anbefalingen om å bruke biltjenesten ble gitt til alle byrådene.

– Oslo mer edruelig

– Lae mener sikkerhetstiltakene i Oslo virker overdrevet, og spør blant annet om det er nødvendig å mure inn Karl Johans gate?

– Disse tiltakene ble ikke tatt ut av luften, men innført etter en helhetsvurdering. Det er ingen som ønsker at paradegaten vår skal se slik ut, og det skal den heller ikke. Dette er tiltak kommunen skal bytte ut fortløpende, sier beredskapssjefen.

Hun sier beslutningen om å plassere betongkassene på Karl Johans gate kom på bakgrunn av PSTs oppdaterte trusselvurdering i høst, og etter konkrete råd fra Oslo politidistrikt.

– Lae mener sikkerhetstiltakene i Oslo har tatt litt av, at sikkerhetsfolkene overdriver litt og minner om «sektorentusiaster med tunnelsyn». Er dere det?

– Han må få lov å mene det. Jeg mener vi heller er mer edruelige her enn i andre byer i Europa, som har sperret områder helt for trafikk, sier Brunborg.