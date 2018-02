Det har lenge vært strid om Oslo-politikernes gratis p-plasser i garasjen under Oslo rådhus. På de 32 plassene har byrådsleder Raymond Johansen, sammen med sine åtte byråder, ordfører Marianne Borgen, varaordfører Kamzy Gunaratnam og en rekke komitéledere, fritt kunne parkere varmt og trygt midt i sentrum.

At de samme politikerne samtidig har sørget for å fjerne et stort antall p-plasser for resten av befolkningen, har ført til massiv kritikk av ordningen.

Ikke enige

Men kritikken har ikke bare kommet fra frustrerte bilister. Flere politikere har takket nei til sin eksklusive plass, og bystyret har i to omganger prøvd å finne en mer spiselig løsning for garasjen.

Carl I. Hagen foreslo for snart to år siden at plassene burde tildeles politikere og ansatte med størst behov for å parkere.

Før jul foreslo byrådspartiene Ap, SV og MDG å innføre betaling for P-plassene. De ønsket markedspris – noe som trolig vil bety en årsavgift på over 35.000 kroner.

– Vi ser at det er flere arbeidsplasser som krever leie for parkering. Jeg tror ikke at det bør være gratis P-plasser under Rådhuset lenger, sa Aps gruppeleder Frode Jacobsen til Aftenposten.

Rødt signaliserte da at hele p-huset bør legges ned og omgjørelse til sykkelhotell.

Fjerner alle private plasser

Siden har saken vært til utredning hos Rådhusets forvaltningstjeneste. Aftenposten har fått tilgang til deres anbefaling, som er adskillig mer drastisk enn det politikerne ba om:

Samtlige private p-plasser fjernes

Inntil seks plasser bevares for «spesielle tilfeller» som sykdom og skal dekke behovet til samtlige ansatte i Rådhuset.

To plasser settes av til handicapparkering

200 sykkelplasser og bedre garderobeforhold

Ingar Storfjell

Plass til Raymobilen

Byrådsleder Raymond Johansen fikk svært mye oppmerksomhet om den såkalte «Raymobilen», Audien han ble kjørt rundt i av hensyn til egen sikkerhet. Ifølge anbefalingen skal det settes av plass til tre tjenestebiler og en elbil til utlån. «Raymobilen» er dermed sikret plass.

Johansen har selv ikke mottatt forslaget og ønsker ikke å kommentere det nå.

Aps gruppeleder, Frode Jacobsen, var en av arkitektene bak forslaget om å la politikerne betale for p-plassene. Han har følgende kommentar når Aftenposten forteller ham hva administrasjonen går inn for.

– Dette ser interessant ut. Men nå må byrådet levere sin anbefaling, så får vi vurdere den, sier han.

Ingar Storfjell

SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll, en av dem som aldri har brukt sin plass, tar ingen forbehold.

– En veldig god anbefaling. Å fjerne de plassene er helt greit, sier hun.

Må ta T-banen

Høyres James Stove Lorenzen er leder i helse- og sosialkomiteen, ser derimot ingen grunn til å bli fratatt sitt privilegium.

– Vi kan ikke stenge andre privateide garasjeanlegg i sentrum. Da synes jeg også folk som jobber på rådhuset bør ha tilgang til «vår» garasje, sier Lorentzen, som skjønner at folk reagerer, i lys av byrådets politikk.

– Jeg vil tippe at de som står bak forslaget føler presset og vil være konsekvente. Men jeg ser ikke behovet for innstramming generelt, selv om også Høyre er åpen for visse forandringer innenfor Ring 1 og snart vil komme med alternative forslag.

Og hvordan skal han nå komme seg til jobben?

– Jeg må begynne å ta T-banen fra Holmenkollen hver dag.