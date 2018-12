Hendelsen skal ha skjedd i en lavvo på «Lille Gratishaugen» ved hoppanlegget, opplyste operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB natt til lørdag.

Ifølge politiet hadde det vært en jobbrelatert, sosial sammenkomst i lavvoen.

Politiet ble varslet av både vitner og AMK klokken 2.29.

Det ble igangsatt livreddende førstehjelp av ambulansepersonell ved ankomst, men personen ble etter kort tid erklært død på stedet.

Siktede kjent for politiet fra før

En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap.

Mannen er latvisk statsborger, har ikke norsk statsborgerskap og er bosatt på Hamar. Politiet skal ha noe kjennskap til mannen fra tidligere, ifølge leder for seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker, Anne Alræk Solem.

Hun vil ikke kommentere om han er bosatt i Oslo.

Signe Dons

Den avdøde er ikke norsk statsborger. Ifølge politiet skal både siktede og avdøde være tilknyttet firmaet som arrangerte arrangementet i lavvoen.

Solem sier at det antas at de to har kjent hverandre siden de begge deltok på det jobbrelaterte, sosiale arrangementet. Siktede vil bli avhørt om foranledning og motiv for handlingen i løpet av dagen.

Har funnet drapsvåpenet

Operasjonsleder Engeseth opplyser at politiet har kontroll på våpenet de mener ble brukt, og at alt tyder på at det er snakk om en knivstikking.

– Vi jobber ut ifra at dette er drap, sier han til NTB.

Den avdøde skal være identifisert, men pårørende skal ikke være varslet ennå. Politiet er derfor tilbakeholdne med å gi flere detaljer om vedkommende, inkludert avdødes alder.

Den siktede mannen vil bli avhørt i løpet av dagen og fremstilt for fengsling mandag. Advokat John Christian Elden er oppnevnt som forsvarer.

Elden: Kranglet i forkant

I en tekstmelding til Aftenposten skriver Elden at de sitter i avhør og at siktede er behjelpelig med informasjon.

– Han samarbeider godt og hjelper politiet med å opplyse saken.

Elden sier til NTB at det var en krangel mellom de to i forkant av hendelsen

Leid av firma

Lavvoen der drapet skjedde eies av Skiforeningen og kan ifølge deres nettside leies ut til sosiale anledninger i Holmenkollen nasjonalanlegg. Den har plass til 50 personer.

Skiforeningens generalsekretær Erik Eide sier til Aftenposten at det er et firma som har leid lavvoen, men sier de ikke vil gå ut med navn.

Terje Bendiksby, / NTB scanpix

– Det er en lavvo som vi leier ut veldig ofte, til alt fra bursdager til andre sosiale tilstelninger, sier Eide, som legger til at det som er skjedd er «veldig tragisk».

Flere vitner

– Krimvakten er nå på stedet, i tillegg er krimteknikere på tur. Åstedet er sperret av, og vi jobber med taktisk og teknisk etterforskning, sa Engeseth i natt.

Bilder fra åstedet i natt viser at kriminalteknikere foretar tekniske undersøkelser rundt lavvoen, der det var blodspor i snøen.

Lørdag formiddag var mannskaper fra Oslo brann- og redningsetat på åstedet. 110-sentralen opplyser at de bistår politiet med å rengjøre åstedet.

Tone Tveøy Strøm-Gundersen

Vitner på stedet ble tatt med til Scandic Holmenkollen for avhør. Ifølge operasjonslederen var det flere vitner til hendelsen.

– De ble tatt med dit både for å få dem bort fra åstedet og for å få dem inn i varmen. De avhøres nå på hotellet, samtidig som ambulanse er på stedet for dem som trenger oppfølging av helse, sa han.

Ifølge politiet var det et titalls personer som deltok på arrangementet.