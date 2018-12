Slik vil T-banen gå i dag:

I vestlig retning vil Linje 1 Frognerseteren vil gå til Majorstuen.

Linje 2 Østerås kjører til Hasle, og snur der og drar tilbake.

Linje 3 Kolsås kjører til Storo, og snur der og drar tilbake.

Linje 5 Sognsvann kjører som vanlig til Vestli, men det kan forekomme forsinkelser.

På Ringen går det to tog, hver retning.

I østlig retning vil linje 1 og 4 Berkrystallen, linje 3 Mortensrud og linje 2 Ellingsrudsåsen alle gå til Brynseng.

Buss for T-bane

Mellom Brynseng og Tøyen vil det gå buss for bane. Bussene stopper på følgende steder: på Brynseng og Helsfyr stopper den på Østensjøveien, oppe på broen og Helsfyr bussterminal.

På Ensjø stopper den i krysset Gladengveien/ Østensjøveien, og på Tøyen vil bussen stoppe ved Økernveien ved Tøyen stasjon. Bussene vil være er skiltet «Buss for bane».

Stasjonene på Løren, Ensjø og Helsfyr er alle stengt på grunn av brannen, og vil forbli stengt hele dagen. Kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, anbefaler derfor å dra til nærliggende stasjoner, og reise derfra.

Denne planen blir gjeldende for hele dagen.

– For å få logistikken til å gå opp vil alle baner, bortsett fra linje 4, kjøre hvert 15. minutt. Også dette vil gjelde resten av dagen, med mindre noe drastisk skjer, forteller Asperud.

Kan få reisen refundert

Gjennom hele dagen vil reisegaranti gjelde. Man kan dermed ta drosje på Ruters regning, om det ikke er andre kollektivtilbud tilgjengelige.

– Om endringene i rutene gjør at man blir mer enn 20 minutter forsinket, kan du få refundert taxiregning på opp til 550 kroner, forteller kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen. For å få regningen refundert må man levere drosjerefusjon på ruters hjemmeside, innen tre måneder etter at man tok drosje. Da må man vise til tid, sted og linjenummer, og sende med en kvittering fra drosjeturen med løyvenummer som viser reisestrekningen.