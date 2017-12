Fredag 26., lørdag 27. oktober og fredag 2. november blir det et gjenhør med Gluecifer, et av de viktigste bandene innen den såkalte Scandirock-bølgen på 1990- og 2000-tallet. Sammen med Turbonegro og svenske Hellacopters var Oslo-bandet i teten for bredbent rock med føttene solid plantet i det amerikanske 70-tallet.

Gluecifer ble dannet i 1994 og ble oppløst i 2005. Etter avskjedskonserten var det aldri aktuelt med noen gjenforening. Men den siste tiden har det gått slag i slag: Først ble de bekreftet til Azkena Rock Festival i Spania i juni neste år, så fulgte Buktafestivalen i Tromsø og Malakoff i Nordfjordeid. Fredagen på Sentrum Scene ble utsolgt på nulltid, og det samme skjedde med ekstrakonserten lørdag.

Nå har man satt opp en ekstra-ekstra-konsert til fredagen etter, 2. november.

Kings of Rock

Hasselknippe, Olav

Historien om Gluecifer startet med singlen «God's Chosen Dealer» i 1995, og sluttet med en utsolgt avskjedskonsert på Sentrum scene i 2005.

Album som Soaring With The Eagles At Night, To Rise With The Pigs In The Morning, Basement Apes og Automatic Thrill var med på å sementere ryktet som et av Norges ypperste rockeband.

Det var på scenen Gluecifer virkelig viste sin styrke: Bandet var et velsmurt rockemaskineri som oste øl, svette og fandenivoldsk rock’n’roll.

Nå, 12 år etter siste konsert, er det tydelig at fanskaren ikke har avtatt nevneverdig: Snart tre utsolgte hus taler sitt tydelige språk.

Sonderingene begynte med et forsiktig bandmøte på nøytral grunn: Bakkekroen ved Smestadkrysset. Her bestemte man seg for å prøve å spille litt sammen for å se om ting stemte.

Av bandmedlemmene er det bare Fridtjof Jacobsen alias Biff Malibu som ikke har spilt jevnlig etter at de gikk hver til sitt. Derfor var han ekstra spent på hvordan det ville låte da de møttes i øvingslokalet etter 12 års fravær.

Det satt godt nok til at bandet bestemte seg for å si ja til Azkena Rock Festival i Spania. Så har det begynt å renne inn tilbud, så ikke se bort fra at vi kan oppleve gutta flere steder enn Oslo, Tromsø, Nordfjordeid og Spania.

Ut fra tilbakemeldingene på Gluecifers facebook-side ser det ut til at bandet kan få en aktiv sommer og høst neste år.