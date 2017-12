Han er et vandrende Majorstuen-leksikon

Vi sitter på Samsons konditori, i filialen som har vært i Majorstuhuset siden 1929. Ragnar Olsen (79) forteller om Majorstuen. Det tar ikke lang tid før Hans Robert Schwencke på nabobordet bryter inn.

Historien om Majorens stue

– Veldig spennende å høre på dere. Jeg vokste opp i Bogstadveien 25, og kjenner til noe av det Olsen snakker om, sier han, og har ettertrykkelig dokumentert at lokalhistorie fenger. Han og Olsen har mye å snakke om.

Og Schwencke har kanskje løst noen julegaveproblemer.

– Stuen eller -stua?

Olsen er nemlig et vandrende Majorstuen-leksikon som nå har samlet sin kunnskap mellom seks permer. Det kommer vi tilbake til, men det viktigste først: Stuen eller stua?

– Jeg bryr meg ikke, og bruker begge deler. Stua er norsk, stuen er dansk. Folk her sa Majorstua, men første gang det ble skrevet, på et kart i 1797, ble det skrevet på dansk. Siden har det gått frem og tilbake, Majorstuen skole het Majorstua fra 1939 til 2002. Postkontoret ble Majorstuen i 2001. Noen synes det ene er penere enn det andre, og politikerne bestemmer.

– Hvor er denne Majorstuen/-stua?

– Jeg er heller ikke så opptatt av grensene går og hvor Majorstuen blir Frogner. Det forandrer seg med tiden, blant annet bidrar eiendomsmeglerne til det. Men strøket er jeg opptatt av. Og gårdene. Og historien. Med disse bøkene har jeg dokumentert hvordan det var her i perioden 2010-17, sier Olsen, som angrer bittert på at han ikke gjorde det samme da han fikk sitt første kamera til konfirmasjonen for over 60 år siden.

Mye har skjedd på Majorstuen, og mer skal komme. Det er store planer om å bebygge lokket over det som i dag «bare» er stasjon.

– Men nå har jeg gjort det, slik at folk om nye 60 år kan se hvordan det var.

Begynte som pensjonist

Olsen drev glassmagasin til 1986 og kiosk videre til 2001. Da slo ryggen seg så vrang etter år med sjauing at han ble pensjonist. Han begynte på et nytt liv, som skrivende lokalhistoriker.

13 år senere kom bind én, som tok for seg Bogstadveien med sidegater. Nå er det kommet i nytt opplag sammen med bind to og tre, som tar for seg gatene nord og sør for Bogstadveien.

Det er totalt blitt 900 sider og rundt 2000 bilder av gårdene i strøket, og faktaopplysninger nok til en solid julequiz for Majorstu-nerder.

Stein Erik Kikebøen

Gaten som forsvant

– Vet du hvor Henrik Wergelands allé er? spør plutselig Ragnar Olsen. Han får ikke noe svar, og viser forståelse:

– Det er ikke så lett, den er ikke lenger skiltet. Men den er i dag en blanding av smug og parkeringsplass mellom Bogstadveien og Ole Vigs gate.

Ikke engang Google Maps vet det, og journalisten har store hull i sin kunnskap om Majorstuen: Jeg visste ikke at Aker sykehus lå på Majorstuen til det ble flyttet til Tonsen i 1895. Og hva ante vel jeg om det dramatiske Briskeby-ranet i 1950, da en væpnet bankraner på sykkel ble forfulgt av en offensiv slakter i taxi? Ingenting. Før nå.

Jeg ante heller ikke at Vinkelgården ble bygget med enkle materialer i 1935, og var planlagt revet sammen med resten av kvartalet i 1945. Men da sto oppbygging og ikke nedrivning på programmet i Norge. Gården står fortsatt.

Pensjonist-jobb

Men hvorfor i all verden bruke år av sitt liv til å samle bilder av og informasjoner om alle bygårdene på Majorstuen?

– Jeg må jo ha noe å gjøre som pensjonist. Dessuten har jeg levd et liv her. Jeg har bodd her og jeg har drevet butikk her. Og så synes jeg det er veldig spennende og interessant med lokalhistorie. Jeg håper også at det vil ha betydning for ettertiden, sier Olsen, som ikke hviler på laurbærene etter å ha fått ut tre bind på eget forlag.

Levende opptatt av dødsannonser

– Flere bind blir det ikke, men jeg fortsetter å samle dødsannonser fra avisen Glåmdalen for slektsforskerforumet Slekt og data – kona har røtter i Nord-Odal. Hittil har jeg lagt inn 63.000 annonser, sier Ragnar Olsen, som altså ikke blir arbeidsledig med det første.