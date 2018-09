Etter den rekordvarme sommeren i Oslo-området føles høsten ganske brutal. Natt til tirsdag ble det registrert minusgrader flere steder på Østlandet.

På Haugenstua og Vestli i Groruddalen sank kvikksølvet til 2,6 på den nederste delen av skalaen. På Bygdøy ble det målt minus 0,9 grader, mens på Lambertseter ble det registrert minus 0,1, viser oversikten fra Meteorologisk institutt ved 06.30-tiden.

Kaldest i landet ble Rena flyplass i Hedmark med minus 7,3. Også Kjeller i Akershus fikk merke kulden med minus 3,8.

– Vi har hatt sesongens første frostnatt i sør. Det kan faktisk bli enda kaldere på morgenen. Derfor vil vi ta nye målinger mellom klokken 07 og 08 for å ta nattens kaldeste temperatur, sier Per Egil Haga, vakthavende meteorolog på Blindern ved 06.30-tiden.

Han understreker at den kaldeste temperaturen normalt blir målt i grålysningen når solen begynner å stå opp.

Kristin Kornberg

God morgen! I natt målte vi så vidt under null grader på Blindern i #Oslo: -0,2° ❄️ Dette ble høstens første frostnatt på stasjonen, og med klart vær kan vi vente oss flere slike fremover. Bildet er fra Snarøya i Oslofjorden i dag tidlig, og er tatt av Christian Fougner. pic.twitter.com/bsHbMpIWNg — Meteorologene (@Meteorologene) September 25, 2018

Pluss på Tryvann

Mens Groruddalen og flere andre steder i Oslo har hatt minusgrader, ble det i natt vist 0,9 grader på gradestokken på Tryvannshøgda som ligger 540 meter over havet.

– Det har nok litt med lokaltopografien i kombinasjon med vinden å gjøre. Når temperaturen synker om natten blir luften tyngre og siger nedover til de lavest liggende områdene i terrenget, forklarer Haga.

Are Møster Ottesen

I Nord-Norge har vestavind fra kysten sørget for at det ikke er blitt like kaldt som på sentrale Østlandet.

– I nord er det varmegrader langs kysten. Vestavind trekker med seg varmen. I sør er det lite vind og klarvær som gjør at det er kaldere her.

Mye varmere natt til i morgen

Allerede onsdag blir det langt mer varmere på Østlandet.

– Nå får vi inn mildere luft fra vest-sørvestlig retning. Dette vil bli merket. På dagtid onsdag kan temperaturen komme opp i 16–17 grader i Oslo-området. Natt til onsdag blir det 8–10 grader, sier Haga.

Kuldegradene har i morgentimene ikke rammet trafikken i osloregionen nevneverdig. Vegtrafikksentralen oppgir ved 07.20-tiden at trafikken flyter som normalt.