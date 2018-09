Raymond Johansen har gitt Astrid Søgnen beskjed om å gå av

Skoledirektør Astrid Søgnen fikk beskjed torsdag i forrige uke om at det ikke er ønsket at hun fortsetter i stillingen etter at hun 8. november i år når ordinær pensjonsalder. Det skjedde i et møte med kommunaldirektør Bente Fagerli, som er Søgnens overordnede.

Dagen etter, fredag for en uke siden, møtte Astrid Søgnen byrådsleder Raymond Johansen på tomannshånd, etter at hun ba om et møte med ham. Byrådslederen skal der ha fastholdt beslutningen. Det var Dagsavisen som først omtalte møtene.

Aftenposten får bekreftet, fra flere kilder nær det rødgrønne byrådet, at dette stemmer. Ifølge den ene av kildene har det vært en prosess over lengre tid for å avklare Søgnens fremtid fordi det har vært bekymring over samarbeidsforholdene med Utdanningsetaten.

Søgnen er, som én av få toppledere i kommunen, ikke ansatt i en åremålsstilling, men i en fast stilling. Det betyr at hun under normale omstendigheter kunne ha fortsatt til fylte 70 år, som er som er normal øvre aldersgrense i Oslo kommune.

Søgnen «kjenner ikke til dette»

I går, etter at Aftenposten først fikk tips om at Søgnen skal ha fått beskjed om gå av, stilte avisen spørsmål til henne. Overfor Søgnen omtalte avisen det som et rykte og spurte «Vil du gå av i nær fremtid»?

Søgnen svarte kortfattet i en e-post: «Jeg kjenner ikke til dette ryktet», og la ni minutter senere til: «Glemte å si at jeg sjekket ryktet med Kommunaldirektør Fagerli i Rådhuset, som heller ikke kjente til dette – og kalte det ’dikt’».

Da Dagsavisen publiserte sin artikkel, stilte Aftenposten henne spørsmål om hun står fast på uttalelsen sin.

Hun har foreløpig ikke svart.

Varslerne: Søgnen kjente ikke til varselet

Sent fredag kveld, samme dag som Søgnens møte med Raymond Johansen, sendte flere personer i Utdanningsetatens ledergruppe inn et omfattende varsel om skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), som blant annet omhandles hennes lederstil, gjennom kommunens sentrale varslerordning.

Varslerne var kjent med at møtene mellom Søgnen og politisk ledelse hadde funnet sted, men sier til Aftenposten at de ikke kjenner til at Søgnens arbeidsforhold var tema der.

Varslerne har hele tiden stått fast på at Søgnen ikke kjente til varselet i forkant. Det samme har Søgnen selv uttalt til Aftenposten.

Varslerne forteller at de har vurdert over tid å varsle, og tilspissingen av etatens samarbeid med byrådet den siste tiden, skal ha vært utløsende.

Thorkildsen: Vanskelig over tid

Selv om det også var et tidvis problematisk forhold mellom etaten og politisk ledelse under Thorkildsens forgjenger Tone Tellevik Dahl (Ap), skal dette raskt ha blitt tilspisset etter at Thorkildsen sent i desember 2017 overok byrådsposten.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende, sa Thorkildsen selv til Nettavisen tidligere i uken.

Denne og liknende uttalelser har vekket oppsikt, og torsdag måtte Thorkildsen svare for dem da hun møtte oppvekstkomiteen i bystyret.

– Jeg kan komme tilbake til dette senere, men ikke nå, sa hun hver gang opposisjonen boret i dette.