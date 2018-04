Femmila 10. mars fikk ikke den avslutningen den hadde fortjent etter at det ble et voldsomt kaos da publikum skulle hjem etter skifesten. En stor del av dem var kraftig beruset, og flere personer ble skadet da folk begynte å klatre over gjerder og gå langs skinnegangen til T-banen.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Politi og vektere hadde sin fulle hyre med å prøve å holde kontrollen, men oppgaven ble for stor, og det hele utartet til det rene kaos.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Mange av dem som tok beina fatt for å komme seg ut av området, etterlot seg mye søppel etter skifestivalen, og Holmenkollen Skifestival arrangerer derfor dugnad for å rydde opp i marka både torsdag og fredag. Alle som har lyst til å gjøre en innsats for marka, er velkomne.

Torsdag var de første i aksjon fra 12-tiden med klokka 21 som avslutning. Fredag er det ny runde.

Terje Pedersen / NTB scanpix