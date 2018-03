Hans nærmeste pårørende er varslet og saken etterforskes nå som drap, skriver politiet i en pressemelding.

– Nær familie har kommet til Oslo og fikk anledning til å være på sykehuset frem til han døde, forteller politiinspektør Grete Lien Metlid til Aftenposten.

Etter dødsfallet lot politiet familiemedlemmene få tid til å varsle øvrig familie i Polen før man gikk offentlig ut.

Avdøde er i begynnelsen av 30-årene og bodde og jobbet i Oslo.

Det pågår en omfattende etterforskning, skriver politiet.

Ingen mistenkte er pågrepet etter drapet, som skjedde timer etter at flere i et kriminelt miljø ble pågrepet etter skyting på Lambertseter i Oslo.

Tre av de fem som er pågrepet ble tirsdag varetektsfengslet, siktet for det som i straffelovens paragraf 191 heter «grov ulovlig befatning med skytevåpen». Strafferammen er seks års fengsel.

Politiet har ikke gått ut med opplysninger om hvor man mener at den polske mannen ble påført skuddskadene, men opplysninger som har kommet frem i Lambertseter-saken gjør at politiet etterforsker begge hendelsene samlet.

Metlid har tidligere overfor Aftenposten sagt at man etterforsker bredt og ikke utelukker at den polske mannen er et tilfeldig offer.

– Vi knytter ikke avdøde til noe kriminelt miljø, sier Metlid til Aftenposten tirsdag kveld.