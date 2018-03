* 1. januar: En mann omkom i en møteulykke på E18 ved Larvik der også mannens kone og tre barn ble skadd. En 21 år gammel mann som kjørte i feil kjøreretning, blir siktet for forsettlig drap.

* 7. januar: En mann i 30-årene siktes for drap på sin tre måneder gamle datter. Hun ble innlagt på Ullevål sykehus i Oslo med kritiske skader 27. desember 2017 og døde 7. januar 2018. Moren er siktet for passiv medvirkning til vold. Familien bor til vanlig et annet sted i landet, men var i Oslo på ferie.

* 13. januar: Janne Jemtland (36) blir funnet død på elvebunnen i Glomma i Våler kommune i Hedmark. Hun ble sist ble observert 29. desember og meldt savnet 30. desember. Ektemannen ble fredag 12. januar pågrepet og siktet for drap. Mannen nekter straffskyld for forsettlig drap.

* 10. februar: En 70 år gammel kvinne blir funnet død i en leilighet på Landås i Bergen. En 43 år gammel mann pågripes i leiligheten og siktes for drap. Mannen nekter straffskyld.

* 12. mars: En polsk mann i begynnelsen av 30-årene blir funnet skutt og kritisk skadd i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo. Dagen etter opplyste politiet at mannen var død, og at saken etterforskes som drap.