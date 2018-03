Riksantikvaren godtar «dødshuset» på Ekely

Saken oppdateres.

Helt siden samtidskunstner Bjarne Melgaard og Snøhetta lanserte prosjektet «A house to die in» i 2011, har det såkalte «dødshuset» vært omstridt.

Grunnen er at Melgaard ønsker å bygge det om lag ti meter høye kunstverket på Kikkuttomten, ikke langt fra Edvard Munchs gamle atelier på Ekely.

I dag kom svaret fra Riksantikvaren:

– I den nye søknaden er bygningen plassert utenfor det fredete området, og innenfor det fredete området har Byantikvaren gitt dispensasjon til mindre tiltak som gjelder vei og adkomst. Riksantikvaren opprettholder dette vedtaket, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran i pressemeldingen.

Ikke lenger innenfor myndighetsområdet

Ettersom huset opprinnelig var planlagt delvis innenfor den vernede tomten og i nærheten av kulturminnet Ekely, måtte Byantikvaren i Oslo gi dispensasjon fra kulturminneloven.

Men i den nye planen er bygget flyttet utenfor fredningsområdet. Derfor er det også utenfor Riksantikvarens myndighetsområde.

Da Byantikvaren godkjente planene første gang, ble det klaget videre til Riksantikvaren som ønsket mer dokumentasjon, og sendte saken tilbake til Byantikvaren. Dette er altså den endelige behandlingen av klagesaken hos Riksantikvaren.

– Vi er fornøyd med at riksantikvaren støtter vår vurdering i saken, sier byantikvar i Oslo, Janne Wilberg, til Aftenposten.

Riksantikvaren minner om at prosjektet skal vurderes etter flere lover enn kulturminneloven. Dersom «A house to die in» skal kunne bygges, må dagens friområde omreguleres til boligområde. Det er det Oslo kommune som avgjør.

– Veldig moro

Kunstneren selv er svært positiv til Riksantikvarens avgjørelse.

– Jeg ble veldig ble veldig overrasket, jeg hadde faktisk ikke trodd at de ville si ja. Dette er veldig moro, sier Bjarne Melgaard.

Prosjektet har vært gjennom flere endringer som gjør at Riksantikvaren nå ikke har myndighet til å stoppe det. Blant annet ble huset flyttet slik at det ikke ligger på den vernede delen av tomten og et tårn ble fjernet.

I forbindelse med en utstilling av planene i Oslo i februar, sa Melgaard at han var åpen for at huset kunne stå et annet sted enn på Ekely.

Nå skal planene videre til politisk behandling og godkjennes etter plan- og bygningsloven.

– Vil planene kunne endres ytterligere dersom det kreves?

– Jeg vet ikke. Det kommer an på hva det blir bedt om. Vi har allerede modifisert bygget ganske mye fra de opprinnelige planene, sier Melgaard.

Fakta: «A house to die in» Samarbeidsprosjekt mellom samtidskunstner Bjarne Melgaard, arkitektfirmaet Snøhetta og Selvaag art collection. «Dødshuset» skal være Bjarne Melgaards bolig og atelier. Huset er planlagt bygget ved det som var Edvard Munchs atelier på Ekely. Prosjektet startet i 2011. Den nåværende planen er modifisert slik at det ikke lenger er planlegges på den vernede delen av tomten, men et nærliggende friområde og det skal ikke være synlig fra Munchs gamle atelier. Har skapt sterke reaksjoner blant flere av naboene, som klaget Byantikvarens vedtak til Riksantikvaren.

– Håpet saken skulle være over

– Det var da ille, er billedkunstner Halvard Haugeruds første reaksjon på nyheten om Riksantikvarens avgjørelse.

Han er nestleder i styret for Ekely borettslag, som har markert sin motstand mot å få «dødshuset» som nærmeste nabo.

Haugerud peker på at Riksantikvaren og Byantikvaren tidligere har sagt nei til å bygge et annet hus på friområdet, fordi det ville forstyrre fredningen.

– Vi hadde håpet at de skulle være konsekvente på dette, sier Haugerud.

Nå skal saken videre til politisk behandling.

– Vi håper at politikerne kan ta til fornuften. Dette har vært en veldig vanskelig kamp mot sterk motstand, og vi hadde håpet det skulle være over nå. Men saken er ikke avsluttet, sier han.