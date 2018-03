1. mars gikk fristen ut for å søke seg plass på videregående skoler i Oslo for skoleåret 2018/19.

Nå er årets søkertall klare. Byens mest populære skole for studiespesialisering (tidligere allmennfag) er Elvebakken. Den har passert Nydalen videregående skole, som toppet listen i fjor.

Tallene gir rektor Per Solli ved Elvebakken, som i flere år har ligget i tetsjiktet, grunn til å smile litt ekstra.

– Det var store tall i år, så klart det er veldig hyggelig når man får sånne søkertall. Ungdommen er rasjonelle, og det vil svinge fra år til år selvfølgelig, men det året det svinger opp, så er det veldig trivelig, sier Solli.

Frodig skolemiljø

– Hvorfor er dere blitt den mest populære skolen?

– Vi har elever fra hele byen, noe som gjør skolen frodig. Det skaper et godt miljø som appellerer til elever. Dette pluss en kombinert skole med forskjellige program, gjør at vi er blitt godt søkt i mange år, sier Solli.

Mange skoler må gi avslag til elever

Flere av skolene har ikke nok plasser til å ta inn på langt nær alle søkerne. Blant annet må Elvebakken og Fyrstikkalleen (F21) gi avslag til over halvparten av dem som har søkt.

På Elvebakken var det i alt 410 søkere fordelt på 197 plasser. Det vil si at over halvparten av søkerne får et nei i postkassen til sommeren.

– Det er aldri noe hyggelig å måtte gi avslag. Elever har forventninger, og det er viktig at vi innfrir dem når elevene kommer. Vi vet at mange elever har jobbet hardt for å komme inn, og det er trist ikke å kunne gi alle plass, sier rektor Solli.

Lambertseter opp på tredjeplass

Flere av Oslos mest populære skoler er nybygde. Dét er ikke Lambertseter videregående, som i år for første gang ligger på andreplass over byens mest populære skoler. Lambertseter hadde 105 søkere mindre enn Elvebakken.

Ullern videregående skole, fjorårets nest mest popuære skole, har falt fra 310 til 190 søkere. Det gjør skolen til den femte mest populære.

2017 2018 1. plass Nydalen Elvebakken 2. plass Ullern Lambertseter 3. plass Elvebakken Fyrstikkalleen

Oppgang for yrkesfag

Nytt av året er at yrkesfag, som i flere år har opplevd nedgang, har en økning i søkertallene. Det var i år 85 flere søkere enn i fjor.

Totalt er det 18.242 søkere til videregående skoler i år. I fjor var det 18.189.

Poenggrensene, som viser karaktersnittet man trenger for å komme inn på den enkelte skole, vil først bli lagt frem til sommeren når opptaket er klart.