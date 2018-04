I år blir det nesten dobbelt så mange bysykler som i fjor

Onsdag 4. april starter bysykkelsesongen i Oslo. Når bysykkelsesongen er i gang for fullt, vil det være 43 flere stativer denne sesongen enn i fjor.

Totalt vil det da være 233 bysykkelstativer i Oslo.

Det har vært mye tørt vær i påsken, men tirsdag kveld begynte det å lave ned i store deler av byen.

– Når jeg våknet til snø i dag, så tenkte jeg: Slutt, da. Dette må være fleip, ler Axel Bentsen, daglig leder i Oslo Bysykkel.

Nå får Oslo-studentene egne bysykler. Syklene til oBike kan du sette fra deg hvor du vil.

Snøproblemer

Selv om snøen ikke ble liggende, har været likevel lagt en demper på starten av årets bysykkelsesong.

Det tar litt tid å få syklene ut av vinterhiet på St. Hanshaugen, og på grunn av snø og is har utplassering av syklene i år blitt forsinket. I første omgang gjelder derfor bare de om lag 40 stativene og 500 syklene innenfor ring 1.

– Noen av stativene er fortsatt for snødeponier å regne, og det ligger fortsatt snø og is rundt om i gaten enkelte steder. Når syklene gjøres i stand, må de jo settes et sted, sier Bentsen.

Oslo Bysykkel jobber nå på spreng for å klargjøre alle syklene og sykkelstativene.

Fordobling av sykler

Bentsen forteller at de har gjort et jafs i utbyggingen i år. Utover våren vil det i snitt være dobbelt så mange bysykler i sving sammenlignet med i fjor.

– I fjor hadde vi et snitt på 1800 sykler ute. Utover våren vil vi ha rundt 3000 i snitt, sier Bentsen.

Det har også kommet til flere nye stativer i år, og det bygges fortsatt to-tre nye stativer i uken.

Prisen for et sesongabonnement på bysykkel er i år 399 kroner, noe som er en kraftig økning fra fjorårets 299 kroner. Men det vil være verd det, lover Bentsen.

– Vi har skrudd opp prisen for å kunne utvikle et bedre og mer fleksibelt system for brukerne. Prisen har tidligere vært kunstig lav. Nå er den på vei opp mot et normalisert nivå. I tillegg jobber vi stadig med å utvikle nye løsninger, som for eksempel stasjonsløse sykler, sier Bentsen.

Utvider fortløpende

– Hele Oslo er litt på hælene på grunn av den vedvarende vinteren. I fjor begynte Oslo kommune å feie grus i gatene 10. mars, så vi ligger noen uker bak skjema, sier Bentsen.

Selv om snø og is har gjort jobben med å sette ut sykler vanskelig i år, satser Bentsen på at de fleste stativene innenfor ring 2 aktiveres allerede innen mandag.

– Vi utvider fortløpende, og gleder oss til finvær slik at bysykkelsesongen kan komme ordentlig i gang, sier han.