Politiet luktet seg frem til hasjplantasje i egen bakgård

I begynnelsen av januar gikk politiet til aksjon mot en adresse i Youngs gate ved Youngstorget i Oslo. Gaten ligger like bak Sentrum politistasjon. Blant annet har politigarasjen innkjøring i samme gate.

– På bakgrunn av vedvarende cannabislukt i et område i Oslo sentrum foretok politiet undersøkelser med påfølgende ransaking av et næringslokale i begynnelsen av januar, skriver politiadvokat Øyvind Strømnes Engen i en e-post til Aftenposten.

Han presiserer at politiet venter nå på analyserapporter for endelig å kunne slå fast hva slags stoff det er snakk om.

Richard Vogel, AP / NTB scanpix (Illustrasjonsfoto)

To pågrepet

To personer er siktet i saken. Begge de siktede er i slutten av 30-årene, opplyser politiadvokat Engen.

Aftenposten får opplyst at det skal være snakk om nærmere 80 cannabisplanter. Det ble også funnet salgs- og pakkeutstyr i næringslokalene .

– Vi venter på svar på analyse av beslaget, opplyser politiadvokaten.

Han ønsker ikke å kommentere ytterligere detaljer i saken på nåværende tidspunkt.

– Kunstnerisk eksperiment

Advokat John Christian Elden forsvarer en av de siktede. Han sier at det her var snakk om et kunstnerisk eksperiment.

Cornelius Poppe, NTB scanpix

– Dette var en kunstners eksperiment. Han hadde 20 planter cannabis som han sjekket utviklingen til, og som han har erkjent ansvar for. Kunstnerisk frihet strekker seg langt, har vi lært, skriver Elden i en SMS.

Elden er også forsvarer til samboeren til Tor Mikkel Wara (Frp). Hvorvidt denne uttalelsen er inspirert av politiets henleggelse mot Black Box Teater som ble anmeldt av Waras samboer, ønsker ikke Elden å gå inn i.

Forsvareren til den andre siktede har overfor politiet gikk uttrykk for at han ikke ønsker å snakke med pressen om denne saken på nåværende tidspunkt.