Saken oppdateres.

Politiet ble varslet om brannen i Tvetenveien klokken 13.45 mandag. Brannen skal ha startet i en feiemaskin.

Klokken 14.21 hørtes et kraftig drønn. Mørk røyk ligger lavt sørover mot Nordre Skøyen hovedgård.

– Det er spredningsfare, og det skal være flere gassflasker på stedet. Flere av melderne fortalte at de hørte at det smalt på brannstedet, forteller operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Det er ikke meldt om personskader. Politiet har sperret av et stort område og anbefaler folk å finne alternative kjøreruter.

Carl Alfred Dahl

Skarpskyttere på stedet

Etter klokken 14 var det full fyr i en container på stedet. En rekke traktorer og feiemaskiner var parkert like ved flammene.

Litt senere opplyste politiet at brannen har spredt seg til et verksted og at flere gassflasker har eksplodert. Det skal ha jobbet fire personer på stedet, men alle disse er det gjort rede for og de skal være uskadet, melder politiet ved 15-tiden.

Paal Audestad

Politiets skarpskyttere er kommet for å skyte hull i gassflasker som står i fare for å bli overopphetet av brannen, forteller politiets operasjonssentral.

Klokken 15.30 jobbet skarpskytterne fortsatt med å få innsyn til verkstedet, slik at man kunne få skutt hull på en flaske som inneholder sveisegassen acetylen.

Oslo brann- og redningsetat (OBRE)

Ved 16.15-tiden meldte Oslo brann- og redningsetat på Twitter at brannmannskapene på stedet har slått ned flammene, og at man jobber for å få bort så mye røyk at politiets skarpskyttere får god nok sikt til å skyte.

Paal Audestad

Stoppet tog og evakuerte naboer

Brannvesenet anbefalte derfor en sikkerhetsavstand på 300 meter. Politiet evakuerte alle som befant seg innenfor denne anbefalte sikkerhetsavstanden. Det ligger blant annet en Europris-butikk, Rema 1000, bilforhandlere og en del kontorer nær brannstedet.

Folk utenfor denne sonen ble anbefalt å lukke dører og vinduer.

Selve Tvetenveien og Ole Deviks vei ble stengt for trafikk. Politiet har innstilte også all togtrafikk forbi området.

– Toglinjen ligger bare noen meter fra brannstedet, på østsiden, opplyser Jøkling ved politiets operasjonssentral.

Toglinjen som går forbi stedet, trafikkeres av lokaltogene som ikke går gjennom Romeriksporten. Det er stengt for trafikk mellom Bryn og Grorud, opplyser Bane Nor.

Klokken 15 opplyste politiet at kjørerestriksjonen i området opprettholdes.

#Oslo Tvetenveien 55: Melding om brann i en feiemaskin. Det skal være spredningsfare, og det er også gassflasker på stedet. I tillegg er det hørt flere smell fra området. Nødetater på vei eller på stedet. Ikke meldt om personskader. Tvetenveien vil bli stengt inntil videre — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 11, 2019

Carl Alfred Dahl

Trafikken fra Tveita og Hellerud nedover Tvetenveien mot brannstedet stanses og snus ved Fyrstikkbakken av politiet.