Tidligere i sommer startet Bane Nor det vanlige vedlikeholdsarbeidet på jernbanen, som innebærer flere uker med buss for tog.

Arbeidene på togbanene og alternativ transport skapte sinne i sommervarmen og mange klaget over «fullstendig kaos», dårlig organisering og ingen informasjon.

Neste uke kan det nok en gang bli «buss for tog»-kaos i og rundt Oslo.

– Vi vet av erfaring at det kan bli utfordringer i trafikkbildet nå som folk skal ut av feriemodus og tilbake til hverdagen igjen, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB Persontog.

Norway Cup, AKS og barnehager

– Det kan være greit å ta en liten oppfrisking på hvordan man skal reise, og huske at det kan ta litt lengre tid enn vanlig, sier hun.

Ikke bare begynner folk å komme tilbake fra ferie og begynner på jobb igjen, men også AKS og barnehager åpner igjen.

– I tillegg er det Norway Cup i byen, og veldig mange av dem som skal delta, skal bruke kollektivtransport. Mange av dem er kanskje heller ikke så vant til å bruke kollektivtilbudet i Oslo. Det kommer også busser og privatbiler langveis fra inn i byen. Det påvirker trafikken i Oslo, sier Scholz.

Pressefoto

Kort sagt blir det mange reisende i og rundt Oslo de neste dagene, og det pågår fortsatt vedlikeholds- og utbyggingsarbeid flere steder:

Det er fortsatt arbeider både i Svartdalstunnelen og Ekebergtunnelen.

Det er også arbeider på Østfoldbanen og i Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen. Arbeidene skal være ferdig 5. august.

Ruter forbereder seg på Norway Cup

– Bussene, trikkene, båtene og T-banene, de tingene vi er ansvarlige for, skal gå som normalt, og vi har forberedt oss først og fremst på Norway Cup, sier pressekontakt Cathrine Myhren i Ruter.

Norway Cup pågår på Ekebergsletta fra og med lørdag 28. juli til 4. august.

Monica Strømdahl

Arbeid med tunneler kan føre til køer og vanskeligere kjøreforhold, og Myhren anbefaler folk å la bilen stå. De gjør flere tiltak for å hjelpe trafikken i forbindelse med Norway Cup:

Ekstra avganger på 23-bussen, 34-bussen og 74-bussen

Egne Norway Cup-linjer mellom Hauketo stasjon – Ekeberg og Bøler–Ekeberg.

Flere trikkeavganger på linje 19

Myhren tipser også folk som skal til Ekebergsletta, om at det går T-bane til Brattlikollen stasjon. Det er ikke så langt fra Ekebergsletta.

ILLUSTRASJONSFOTO: Monica Strømdahl/Aftenposten

Statens vegvesen mindre bekymret

Hilde Ulvik i Statens vegvesen er på sin side mindre bekymret enn NSB. Hun er prosjektleder for Tunnelrehabiliteringsprosjektet.

– Vi for vår del er litt mindre bekymret. Ekebergtunnelen åpner til uken, og den er viktigst for trafikken.

Ifølge Ulvik er det rundt 30.000 som kjører gjennom Svartdalstunnelen daglig. I Ekebergtunnelen er det rundt 70.000.

Rolf Øhman

– Hovedsperringene åpner mandag, og det vil åpne mye av trafikken og lette på trykket, sier Ulvik.

Svartdalstunnelen åpner igjen 12. august.

– Det kritiske punktet for oss er at NSB setter opp buss for tog fra Brynseng, og der har vi omkjøringstraseen vår fra Svartdalstunnelen via Østensjøveien.

Det er det samme kjøremønsteret som i uke 27, så det vil være et kjent mønster for dem som kjører der, men da var det mindre trafikk.

– Vi anbefaler folk heller å kjøre E18 via Mosseveien i stedet for E6 dersom de kan, sier Ulvik.

Kjører flere tog på Østfoldbanen

På Østfoldbanen er det flere tog som går og mindre stengt enn det var siste uken i juni. Det er fortsatt stengt mellom Vestby og Rygge.

– Så det blir et litt annet opplegg på Østfoldbanen enn øvrig i juli. Linje L2 mellom Ski og Stabekk kjører som normalt, sier Gina Scholz i NSB.

Scholz minner om at det kan føre til nye endringer for mange. Man må derfor passe på at man oppdaterer seg på reiserutene.

– Det er kjempebra at vi kan kjøre flere tog neste uke. Det letter på trafikken for mange reisende, men ulempen er at man må omstille seg igjen. Det kan føre til litt rot, sier Scholz.

ILLUSTRASJONSFOTO: Ingar Storfjell/Aftenposten

Slik blir neste ukes togavvikling

Lokaltog Østfoldbanen uke 31 (30.07–05.08):

I uke 31 er togbanen stengt mellom Vestby og Rygge.

Linje L2 Ski–Stabekk kjører som normalt

Linje L21 Moss–Stabekk er innstilt. Buss for tog Oslo S-Moss. Bussene kjøres direkte til Ås, reisende til Holmlia og Ski benytter L2 eller L22.

Linje L22 (Rakkestad) Mysen–Skøyen kjører som normalt

Linje R20 Halden–Oslo S, er innstilt Oslo S–Rygge, kjøres som ordinært mellom Rygge og Halden

Reisende til Sonsveien benytter Ruters tilbud, linje 540 fra Dronningensgate.

Endeholdeplass i Oslo blir Dronningens gate (mellom Prinsens gate og Tollbugata), da det ikke er plass på Oslo bussterminal. Bussene stopper også på Bjørvika holdeplass i Dronning Eufemias gate.

Regiontog Østfoldbanen uke 26–31:

R20 kjøres mellom Rygge og Halden/Göteborg.

NSB kjører buss mellom Oslo S og Rygge. Bussene får 20 minutter tidligere avgang fra Oslo S, Ski og Moss enn togets ordinære avgangstid.

For mer og eventuelt oppdatert informasjon, og detaljer for de ulike stasjonene, se NSBs nettsider.