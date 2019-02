Bilfører stakk av fra ulykke i Bjørvikatunnelen - ble innhentet av andre bilister

Bjørvikatunellen, østgående retning, tirsdag ca. kl 19:

Folk reagerer på en VW Transporter som kjører aggressivt gjennom tunellen.

– Vitner har forklart at føreren vinglet mellom kjørefeltene før han kjørte inn i en VW Golf med to personer, sier operasjonsleder Tor Jøkling.

Ga gass

Men i stedet for å stanse, ga føreren av varebilen gass og forsvant videre østover.

– Andre bilister ringte inn til oss og fortalte at de fulgte etter varebilen, sier Jøkling. Operasjonslederen holdt kontakt med bilistene mens han samtidig sendte en patrulje i riktig retning.

– Ved Helsfyr hadde de andre bilistene klart å «bokse inn» varebilen, altså kjøre inn foran den, bremse ned og stanse, sier Jøkling.

Det hele skal ha skjedd uten dramatikk.

– Ruset

Politipatruljen avdekket raskt at føreren, en polsk mann i midten av 40-årene, sannsynligvis var påvirket, både av alkohol og muligens andre rusmidler. Han klaget over smerter i brystet.

– Han er pågrepet og vil bli fremstilt for utvidet prøve, sier Jøkling.

En av de to som satt i bilen som ble påkjørt, klaget over smerter i holdet etter sammenstøtet. Ambulanse ble sendt til stedet og tok med seg begge to til legevakten for kontroll.

Midtre og venstre kjørefelt ble stengt mens nødetatene jobbet på stedet.

Begge bilene ble tauet inn.