Tre personer tok seg inn i en togtunnel mellom Skillebekk og Filipstad søndag ettermiddag. De tre skal ha kommet i kontakt med en strømførende kilde. Det melder Oslo-politiet på Twitter.

To av personene ble hentet ut og kjørt til Ullevål sykehus. En tredje er også på vei til sykehus. De to første skal ha vært ved bevissthet da de ble hentet ut. Politiet opplyser om at det skal være snakk om unge personer.

– Vi er på stedet, kriminalvakten har rykket ut og gjør undersøkelser. Vi har ingen oppdatert helsetilstand, men to personer er kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader etter strøm, mens en tredje person er på vei. Vedkommende betegnes som kritisk skadet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Aftenposten snakket med Pedersen klokken 17.30 søndag.

Ved 17.15-tiden opplyste politiet at søk var iverksatt for å finne den tredje personen.

Uvisst hvilken grunn

– Vet dere noe om hvorfor de tre har tatt seg inn i tunnelen?

– Nei, det er uvisst, sier Pedersen.

Han opplyser om at det skjedde på et sidespor som brukes primært til å snu tog.

– Hva gjør dere nå?

– Som sagt jobber kriminalvakten på stedet. Vi har personale på Ullevål sykehus for å følge opp de som har ankommet dit. Innsatslederen vår er også ved tunnelen.

Ikke beregnet for vanlig ferdsel

Ulykken påvirker ikke den generelle togtrafikken, ifølge Bane Nor.

– Det er bekreftet at det har vært uvedkommende inne i en liten tunnel på Filipstad. Basert på det vi vet, har de vært på et område som ikke er beregnet for vanlig ferdsel, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

– Vi har hatt situasjoner på Filipstad og andre steder tidligere som ligner på denne. Vår klare oppfordring er at man ikke beveger seg inn på områder som ikke er beregnet på vanlig ferdsel, fortsetter han.

I disse områdene er det høyspentanlegg med spenning på 15.000 volt.

– Kommer du i nærkontakt med det, er det risiko for liv og helse, sier pressevakta.