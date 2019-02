Mandag morgen var tilstanden fortsatt kritisk og livstruende, opplyser fungerende vaktleder Kristine Jakobsen ved krimvakta i Oslo politidistrikt.

Politiet var mandag morgen i kontakt med ungdomsskolen der avdøde var elev.

De to tenåringene som kom i kontakt med en strømførende kilde i en togtunnel i Oslo søndag ettermiddag, var elever ved andre skoler i Oslo.

– Dette er gutter i tenårene, sier seksjonsleder Rune Skjold ved seksjonen for Økonomi og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt, som etterforsker ulykken.

Andre dødsulykke

I november 2002 omkom en 17 år gammel gutt som hadde gått inn i samme tunnel. Han gikk sammen med to kamerater for å tagge vognsett.

17-åringen klatret opp på et tog som sto parkert inne på hensettingsanlegget og døde momentant da han fikk 16.000 volt gjennom kroppen.

– Ulykken har likhetstrekk med denne. Politiet holder fortsatt på med sine undersøkelser. I den grad de har behov for bistand fra Bane Nor, så har vi koblet inn en egen undersøkelses- og analyseenhet. Ulykken påvirket ikke den generelle togtrafikken, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Monica Strømdahl

Ulykken skjedde på et sidespor som brukes primært til å snu tog. Det var ikke tog involvert i ulykken.

Ropte om hjelp

Oslo brann og redningsetat var også raskt på stedet.

– Personer har kommet borti strømførende ledninger. Deretter begynte det å brenne og det var noe røykutvikling, sier vaktkommandør Tor Audunhus i Oslo brann- og redningsetat.

Han sier at brannmannskap var med på å hjelpe de skadede personene ut.

– Jeg er usikker på hvilken tilstand de var i, men det jeg kan si er at en av dem har ropt til noen på utsiden om hjelp, sier Audunhus.

Ikke beregnet for vanlig ferdsel

Området der ulykken skjedde er sperret med gjerder, men skal være lett å komme over, ifølge flere som har vært på ulykkesstedet.

– Et gjerde er uansett om det er lavt eller høyt, til for å markere en grense, sier pressevakt i Bane Nor, Harry Korslund til Aftenposten.

– Beveger du deg på innsiden av gjerdet befinner du deg pr. definisjon på et område som ikke er beregnet for vanlig ferdsel, og som potensielt er et farlig område, sier Korslund.

Flettverksgjerder som er 1.80 meter høye, er ifølge Korslund standard inngjerding. Disse er også satt opp i området rundt togtunnelen ved Filipstad i Oslo, opplyser Korslund.

– Kommer dere til å se nærmere på sikkerheten ved ulykkesområdet?

– Det er for tidlig å si noe om. Politiet undersøker fortsatt ulykkesstedet og vi bistår i deres arbeid.

– Er området nødvendig skiltet?

– Alle våre strømførende anlegg er skiltet med advarsler om «høyspenning livsfare». Togene forsynes med 15.000 volt kjørestrøm. Vi advarer mot nærkontakt av høyspenningsanleggene, sier Korslund.