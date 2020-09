Over 1000 nye taxisjåfører i Oslo har ikke bestått noen prøve

Kravet om kjentmannsprøve ble avviklet i fjor. En ny prøve er forsinket. Dermed ruller mange taxisjåfører rundt uten å ha bestått noen prøve.

I en årrekke krevde politiet at man skulle bestå kjentmannsprøven for å få kjøreseddel (tillatelse) for å kjøre taxi i Oslo og gamle Akershus.

Kravet ble fjernet i oktober i 2019. Ny prøve skulle ha vært på plass i juli, men er forsinket.