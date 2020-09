Bogerud-siktet varetektsfengslet i en uke

Én av de tre mindreårige personene som er siktet for knivstikkingen på Bogerud i Oslo torsdag kveld, er varetektsfengslet i en uke med brev- og besøksforbud.

En av de tre siktede etter knivstikkingen på Bogerud er varetektsfengslet i en uke. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB

Nå nettopp

Fengslingskjennelsene for de to andre siktede er foreløpig ikke ferdigstilt. Vedkommende kan også undergis delvis isolasjon under varetektsfengslingen. Alle tre er siktet for grov kroppsskade.

En 16 år gammel gutt ble torsdag kveld hogd i ansiktet med en stor knivlignende gjenstand ved Bogerud T-banestasjon i Oslo. Åtte personer var involvert i slagsmålet. Tilstanden til gutten ble først betegnet som alvorlig, men fredag opplyste politiet til VG at han kun er lettere skadd.