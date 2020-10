Virke: – Byrådet har stengt utelivet i Oslo

Virke mener de nye koronatiltakene i Oslo stenger utelivet og etterlyser tiltak for bransjen.

Tross koronaepidemien har utestedene i Oslo hatt godt med gjester de siste ukene. Dette bildet er tatt på Grünerløkka i september. Foto: Espedal, Jan Tomas

26. okt. 2020 15:44 Sist oppdatert nå nettopp

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) informerte mandag ettermiddag om nye tiltak som vil gjelde i Oslo fra torsdag 29. oktober.

Blant tiltakene er stans i innslipp til utesteder klokken 22, maks 20 deltakere på arrangementer uten fast seteplassering og påbud om munnbind inne på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Virke mener byrådet i Oslo i praksis har stengt utelivet med de nye tiltakene.

– Derfor vil det være avgjørende med tiltak rettet mot bransjen for at den skal overleve, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, mener byrådet i praksis stenger utelivet med de skjerpende tiltakene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han mener dagens innstramminger i Oslo vil gjøre det krevende for mange virksomheter i handels- og tjenestenæringen, og spesielt servering og uteliv. Han frykter steder vil se seg nødt til å stenge dørene for godt.

– Disse virksomhetene har allerede store problemer med inntjeningen som følge av nedstengning og smittevernrestriksjoner, og disse vil gi ringvirkninger i årevis for en bransje med lave marginer, sier Horneland Kristensen.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv mener at de nye koronatiltakene i Oslo betyr at mange hoteller og serveringsbedrifter må stenge.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det vil rett og slett ikke være lønnsomt å holde åpent. Skal vi klare å bevare servering og utelivsbransjen i Oslo, og alle arbeidsplassene i bransjen, må kompensasjonsgraden økes til minst 70 prosent, sier hun i en pressemelding.

Devold sier at reiselivet setter pris på at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på byrådets koronapressekonferanse mandag ettermiddag sa at myndighetene nå må få på plass en bedre kompensasjonsordning for bransjen.