Oslo-kultur både dag og natt

Med over 200 høyst ulike arrangementer fordelt på over 160 steder vil man merke at det er liv i hovedstaden hele fredag 15. september. Det går mot Oslo kulturnatt.

– Bli kjent med byens kulturliv

– Da er det på tide å vise frem kvaliteten og bredden i Oslos kulturliv. Det er en mulighet for Oslo-folk til å bli kjent med byen sin, og for tilreisende til å bli kjent med hovedstaden. Kulturetaten skal hjelpe byens kulturaktører med å få flere publikummere. Vi vil senke terskelen for å oppsøke kulturinstitusjoner, og forhåpentlig bidra til at flere oppdager byens tilbud, sier Christin Lundevall, spesialkonsulent i Kulturetaten i Oslo kommune.

Oslo kulturnatt arrangeres av Kulturetaten i Oslo kommune i samarbeid med byens kulturliv, institusjoner, organisasjoner, kunstnere, artister og næringsliv. Hele programmet og mer til finnes på www.oslokulturnatt.no

Monica Løvdahl

Urban dyrking

Nytt i år er blant annet temaet urban dyrking.

På Losæter i Bjørvika møtes kunst og urbant jordbruk. Her er det aktiviteter i regi av kunstnergruppen Flatbread Society, bybonden Andreas og mange andre, og du treffer folk som er opptatt av nettopp kunst og «urban gardening».

På Historisk museum kan du få tips til hvordan du kan dyrke mat hjemme i leiligheten året rundt. Hydroponi – å dyrke i vann – kan være fremtiden, og Oslo Husgartnere viser hvordan du kan gjøre det. Matsvinn blir til matvinn når det serveres god restemat utenfor museet i samarbeid med Framtiden i våre hender.

Fredag blir det dessuten Foodtruck-bonanza på Rådhusplassen, der det også blir klatring på Rådhuset, utekino med Oslofilmer og møte med Frelsesarmeen.

Monica Strømdahl

Nye smaker

Vippa er et nytt og inkluderende møtepunkt i en gammel lagerhall ytterst på Vippetangen, et mat-, kultur- og læringssenter som favner bredt. Her kan ulike aktører og matkonsepter få en arena å utvikle seg på, og du kan komme og oppleve nye smaker og lære av kokkene, som også byr på aktiviteter for barn og unge. Neste får de hage på taket, med jord fra kompost på stedet.

Nabolagshager inviterer til temakveld i Schweigaards gate 34 C om bruk av urter og ville vekster som du finner midt i byen. Visste du at du kan behandle eksem med rødkløver og neseblødning med ryllikblomst? Det blir smaksprøver og planteprat under stjernene i takhagen i syvende etasje – på Tak For Maten.

Ølhistorisk vandring

Frysja var det gamle navnet på den 8,2 kilometer lange elven som starter i Maridalsvannet og renner ut i fjorden ved Bjørvika. Under Oslo kulturnatt blir det ølhistorisk vandring og snakk om bryggerier på turen langs Akerselva med 20 fosser, 45 bruer og mange minner om Norges industrielle revolusjon.