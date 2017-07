– Jeg hadde skikkelig lyst på en lang, annerledes reise etter studiene. Heldigvis er Jostein alltid klar for eventyr og utfordringer, sier den nyutdannede elkraft-ingeniøren Truls Hestengen.

Dermed valgte de to gode vennene å bruke over fem måneder av sine unge liv på å tråkke seg fra Bøler til Beijing.

Kjempeidé, mener Hult, masterstudent i kinesisk språk og samfunn.

– Vi har hatt en helt fantastisk tur, med nesten bare gode opplevelser.

Farlige situasjoner i trafikken

De to Oslo-guttene har tilbakelagt 14.824 kilometer på 158 dager, med start 31. januar. Underveis tok de 28 hviledøgn, så hver av transportdagene syklet de i gjennomsnitt drøyt 11,4 mil, under bokstavelig talt alle slags vær- og føreforhold.

Ingen grunn til å klage på ekstrem kulde, is og snø, og heller ikke hete, styrtregn, lange motbakker og fjelloverganger på 4000 meters høyde over havet, ifølge de to hardhausene.

Fakta: Slik var reiseruten Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Østerrike, Slovakia, Ungarn, Serbia, Bulgaria, Tyrkia, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Kina.

Men helt ufarlig har ikke reisen vært:

– Vi har hatt et par svært ubehagelige trafikksituasjoner, sier Hult, mens Hestengen blir noe bekymret for hvordan mor vil reagere når hun leser følgende i Aftenposten:

– I alle landene møtte vi nesten bare hyggelige mennesker. Men overalt er det jo slik at folk ofte endrer holdning til omgivelsene, og kanskje særlig til syklister, så fort de tar plass bak et ratt. Så vi var begge nær ved å bli meiet ned av uforsiktige bilister et par ganger.

Krøll med visum til Kina

Før de to vennene nådde frem til kinesisk territorium, hadde de fått effektiv ekstremtrening av lårmusklene gjennom ikke mindre enn 15 land.

En betydelig utfordring var det å skaffe visum, og langt ute i reisen var det usikkert om de ville klare å skaffe alle de fem stemplene i passet som var nødvendig for å følge den oppsatte ruten. Størst utfordring var det å få det siste, slik at de kunne slippe inn i Kina ved den kirgisiske grenseovergangen Irkeshtam.

Kineserne er svært nøye med å få nøyaktig innreise-dato, og den er ikke helt enkel å beregne når man er på sykkeltur.

Og nå vil de hjem – for å trene ...

Vel inne i Xinjiang, Kinas største region, kunne de fortsette turen gjennom provinsene Qinghai, Gansu, Shaanxi, Henan og Hebei og frem til hovedstaden.

De to syklistene så overraskende friske og uthvilte ut da Aftenposten møtte dem kort tid etter ankomst til ambassaden i Beijing. Der ble de tatt imot av Jostein Hults studiekamerat Torbjørn Amundsen Lien.

– Den aller siste etappen var bare på fem mil, er Truls Hestengens forklaring på hvorfor de fremstår så opplagte.

Ikke så overraskende er de to vennene mer enn normalt sporty også når de ikke krysser kontinenter på sykkelsetet. Så nå gleder de seg til å komme hjem til Bøler og trene mer normalt, til beste for andre muskelgrupper enn dem som blir sterkest av pedaltråkking.

– Men først er det jo hjemturen, da, hvor lang tid har dere bruke tenkt å bruke på den?

– Nøyaktig så lenge som det tar å fly fra Beijing lufthavn til Gardermoen.