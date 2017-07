Bygning brant på Sjursøya i Oslo

Litt over klokken 21 gikk alarmen, det kom melding om en at brant i en bygning på Sjursøya. Med digre oljetanker i nærmiløjet, kunne det lett bli dramatisk.

Det var full utrykning. Lenge var det dramatikk knyttet til brannen, man fryktet at det var eksplosiv gass i underetasjen på bygningen som brant.

Brannvesenet kom raskt på stedet og fikk kontroll over brannen.

Frykten for at det skulle være store mengder eksplosiv gass i underetasjen. Det viste seg, ifølge Oslo-politiet, at det kun var et par gassflasker som ikke var spesielt varme.