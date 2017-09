– Vedtaket er fattet fordi en gangbro vil medføre en uakseptabel risiko for PST. En gangbro vil gi økt sårbarhet ved at den kan benyttes som plattform for spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger mot PST, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

Dette er både PSTs og fagmyndigheten Nasjonal sikkerhetsmyndighets vurdering, skriver NTB. Ifølge Regjeringen er det i dag ikke mulig å iverksette tiltak som vil kunne redusere risikoen til et akseptabelt nivå ved en bygging av gangbroen i Nydalen i Oslo.

– Jeg har forståelse for at beboere og kommunen ønsker denne bren for å gjøre adkomsten enklere. Men hensynet til sikkerheten for PST må veie tyngst, sier justisministeren.

Har kranglet i flere år

Striden har pågått siden 2014. Allerede den gang protesterte PST mot Oslo kommunes planer om en gangbro som skulle passere mellom PSTs to kontorbygg. I 2016 vedtok kommunen likevel å bygge gangboen.

PST klaget vedtaket til Fylkesmannen, som avslo klagen i sommer. Men Regjeringen hadde siste ord i saken - og har nå benyttet seg av det.

Et steinkast unna PST ligger barneskolen Fernanda Nissen, som åpnet i fjor. Når den etterhvert er full, vil det gå ca. 800 elever der. Broen skulle gi skolebarn en trafikksikker og trygg gangforbindelse over den trafikkerte evien. I dag - og i fremtiden - må skolebarna og andre fotgjengere i stedet ta en lang omvei rundt kvartalet.

Kommunen har vurdert alternative plasseringer av broen, men uten å finne en god løsning.

Plan om bro 17 år gammel

Allerede i en vedtatt reguleringsplan fra år 2000 var det innfelt et gangareal mellom byggene hvor PST i dag holder til. Planarbeidet ble startet i august 2004. PST flyttet først inn året etter, da gangbroplanene for lengst var kjent.

Fylkesmannen mente at nettopp dette var avgjørende, PST burde ha vært klar over forholdet da de skrev under leiekontrakten. Den vurderingen er ikke justisministeren enig i.

Justis- og beredskapsdepartementet kan i fremtiden oppheve byggeforbudet om PST flytter ut av lokalene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven, som gir Kongen i statsråd - altså Regjeringen - hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en «planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført.»