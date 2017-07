Direktør om slakten: – Tusenfryd driver ikke gourmetrestaurant

Administrerende direktør ved Tusenfryd Bjørn Håvard Solli respekterer anmeldernes subjektive oppfatninger, men understreker at de ikke driver restaurantdrift på gourmetnivå.

– Smak er individuelt, og vi kan naturligvis ikke overprøve anmeldernes subjektive smaksopplevelser. Tusenfryd driver ikke gourmetrestaurant, og det er mange grunner til at vi aldri vil gjøre det. At vi holder åpent bare 120 dager i året, er én. At vi har uforutsigbart gjestevolum med alt fra 1000 til 7000 gjester om dagen, er en annen. At vi har mange nye sesongarbeidere som må læres opp hvert år, en tredje. Vi har et ærlig mattilbud basert på hva våre gjester forteller at de ønsker å spise hos oss. Og vi synes våre unge medarbeidere gjør en kjempeinnsats med å tilby dem det, skriver Bjørn Håvard Solli i en e-post etter at Aftenposten kontaktet Tusenfryd med resultatet av våre matanmelderes matslakt.

Vesentlig avvik mellom Aftenpostens anmelder og gjestenes tilbakemeldinger

Aftenpostens matanmeldere har også tidligere vært og testet mattilbudet på Tusenfryd. Heller ikke ved tidligere anledninger har de vært fornøyd.

– Hva gjør dere feil?

– Aftenposten presenterer anmeldernes subjektive oppfatning, og det respekterer vi. Vi forstår at anmelderne ikke har mat tilrettelagt for masseproduksjon som sin favoritt. Det ble synlig da de slaktet 6 av de 8 nye spisestedene på Gardermoen nylig. Samtidig har vi aldri sagt vi skal revolusjonere mattilbudet vårt, men vi gjør endringer i tilbudet hvert eneste år basert på gjesteundersøkelser. Har vi feilet ved å servere mat som ikke er tilberedt ifølge instruksen, så tar vi naturligvis selvkritikk på det. Men vi registrerer at det er et vesentlig avvik mellom det Aftenpostens anmelder mener, og det våre gjester gir tilbakemelding på i undersøkelser, svarer Solli.

Og fortsetter:

– Spisestedet «Saloonen», som anmelder referer til som det dårligste, har en snittscore på 8.1 (skala 1 til 10) på matkvalitet fra et utvalg på 600 respondenter. Mattilsynet ga for øvrig nylig toppkarakteren «Smilefjes» på samtlige restauranter hos oss. Det sier ikke noe om smaksopplevelsen, men det er som nevnt en individuell sak uansett.

Tlbakemelding fra gjestene betyr mest

– Hvorfor er det så vanskelig å forbedre seg?

– Vi skulle naturligvis ønsket at anmeldernes subjektive vurdering var en annen. Samtidig betyr tilbakemeldingene fra gjestene våre mye mer. Hvert år gjennomfører vi godt over 1500 gjesteundersøkelser, hvorav ca. 600 er direkte knyttet til mattilbudet.

Solli forteller videre at i løpet av 2016 økte parken tilfredsheten på flere av sine spisesteder sammenlignet med 2015, og scoren lå mellom 7,6 og 8,0 hvor 10 er best score.

– Vi anser representative undersøkelser som en bedre indikator for om vi lykkes i å forbedre produktene. For en av restaurantene som viste en nedgang fra 7,3 til 6,4 i samme tidsrom, har vi gjort nye endringer og ser så langt at tilbakemeldingene i år er betydelig bedre.

– Andre store underholdningsparker i utlandet, ta parkene i Orlando, Florida som et eksempel, er større og har helt akseptabel mat. Hva er forskjellen?

– Fellesnevneren for Orlando og de andre største parkene som har et bredere mattilbud er at de har mulighet til drift hver dag hele året. De har også en større andel faste ansatte som gir kontinuitet i driften.

– Hvorfor klarer ikke Tusenfryd å gjøre et matløft?

– Vi har helt andre rammebetingelser, men jobber allikevel med å utvikle tilbudet år for år. Eksempelvis medførte endringen av burger på spisestedet «RockBurger», en forbedring fra 6.5 til 8.1 på gjestens oppfatning av kvalitet på produktet. Den nye burgeren består av grovkvernet høyrygg storfekjøtt. Utvikling av mattilbudet og nye produkter skjer i tett dialog med våre leverandører og deres faglærte kokker. For oss er tilbakemeldingene fra våre gjester den viktigste anmeldelsen, og det vi oppfatter som det beste grunnlag for hva vi skal forbedre, avslutter Solli.