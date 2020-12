Hjemmekok: Lag barnas favorittrett

Det er nå vi kan lage enkel og god restaurantmat hjemme.

Lag mat av rester du har hjemme sammen med vår journalist Erik Gulbrandsen. Erik Gulbrandsen er restaurantansvarlig i Aftenposten og utdannet sommelier. Han er også ansvarlig for Aftenpostens vinklubb. Foto: Erik Gulbrandsen

På menyen: Torskeplomme med bacon og brunet smør!

Mange restauranter er dessverre stengt igjen! Nå har du muligheten til å tømme frysen, ta frem fonduesettet, raclette, pastamaskin og lage god restaurantmat hjemme. Her får du oppskrift på torskeloin med brunet smør. Enkelt og utrolig godt!

– Dette må vi ha hver dag! Barn nummer tre hadde gaflet i seg 400 gram torsk, en haug med potet-, gulrot- og selleripuré, en sjø av brunet smør og et tonn med bacon. Denne retten liker alle og er perfekt en dag i desember når familien er samlet.

Det aller beste er at man kan gjøre klar det meste i forkant. Du kan både brune smør og lage pureen tidlig på dagen, slik at det kun gjenstår 15 minutters steking av torsken før middagen er klar. Ypperlig festmat, altså. Om to uker kommer barn nummer én hjem fra studier i Trondheim, og da kan jeg garantere at denne retten står på menyen.

01. Dette blir til et skikkelig festmåltid. Foto: Erik Gulbrandsen

02. Se torsken, se torsken, se torsken. En feit og fin og norsk en. Ta ut fisken en time før den skal inn i ovnen og strø salt over. Foto: Erik Gulbrandsen

03. Luna nyter innelivet i det sure novemberværet. Hun har ikke fått med seg at det er fersk fisk i huset. Foto: Erik Gulbrandsen

04. Smelt 400 gram smør sammen med 1/2 dl kremfløte og la det småputre til det blir gyllenbrunt. Foto: Erik Gulbrandsen

05. Det lukter herlig av det vakre nøttesmøret. Foto: Erik Gulbrandsen

06. Skrell grønnsaker til pureen. Masse sellerirot er fantastisk sammen med poteter. Sleng på en gulrot eller to også. Foto: Erik Gulbrandsen

07. Hell av vannet og mos grønnsakene. Masse smør og fløte er et must. Foto: Erik Gulbrandsen

08. Torsken er spiseklar etter rundt 15 minutter på 180 grader. Foto: Erik Gulbrandsen

09. Det kan aldri bli nok bacon! Stek rikelig. Resten går i en omelett til frokost neste dag. Foto: Erik Gulbrandsen

10. Hundene surmuler i stua. Kun tørrfôr til middag er latterlig når det lukter bacon i hele huset. Foto: Erik Gulbrandsen

11. Guro Gulbrandsen Stavrum (14) elsker fersk torsk, bacon, puré og et hav av nøttesmør. Foto: Erik Gulbrandsen

Oppskrift (nok til fire storspisere)

* 1,5 kilo torskeplomme/torskeloin

* En kg poteter

* En stor sellerirot

* To gulrøtter

* 1/2 kg smør

* 1/2 liter kremfløte

* Bacon (massevis)

* Finhakket persille

Drikke til torskeplomme

Til den milde og magre fisken fungerer det utmerket med både rødvin og hvitvin, men når man har med brunet smør eller eventuelt Sandefjordsmør er hvitvin eller musserende det beste alternativet.

Diebolt-Vallois Brut Prestige, 430 kroner. Varenr. 4005301.

En ypperlig champagne til sjømat. Dufter av blomster og gjærbakst. Mineralsk, flott balansert syre og en god lengde.

Bosman Optenhorst Chenin Blanc 2018, 319 kroner. Varenr.

Denne Sør-Afrikanske hvitvinen synes jeg har et nøttete preg både på lukt og smak som passer perfekt til tilbehøret. Mye frukt, epler og sitrus, mineralsk, bra syre og fin lengde.

Askim Eplemost med fruktkjøtt, 31 kroner. Varenr. 10487002.

Et fint alkoholfritt tilbud til fiskeretten. Friskt, deilig eplesmak, noe blomstrete preg og flott syre.