Restaurantanmeldelse: Chartertur til Spania via Tjuvholmen

En kveld på Tjuvholmen Tapas ligner mye på en flyreise: ganske trangt, intetsigende mat, og det beste er landingen.

Modesty

20 minutter siden

Det var en av disse deilige sensommerkveldene det føltes helt riktig å flanere på bryggekanten på Tjuvholmen. Eksklusivt båtliv på den ene siden, livlige uterestauranter på den andre, og over det hele en varm og deilig augustsol.

Helt ytterst langs Gullrekka ligger restauranten som nå kaller seg Tjuvholmen Tapas, men som er til forveksling lik sin forgjenger, Escalon. Så lik at de reklamerte med «same, same, but different name» på Facebook da de åpnet 1. mars.