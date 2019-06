Omsider er varmen kommet til Oslo, og vi har avtalt å møtes i Kvadraturen for et måltid etter jobb. For en gangs skyld er jeg først og bestiller en øl og oliven mens jeg venter på Bordvenninnen og Spisevennen. Det er nesten fullt på bordene rundt, og jeg må bestemt avvise flere som vil ta stoler fra vårt bord.

Heldigvis tar det ikke lang tid før vi er samlet og ser på menyen som servitøren kom med.