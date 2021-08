Restaurantanmeldelse: En urban strandbar

Det er fristende å si «legg ned Dasslokket!» Det gjør vi ikke. Men slutt i hvert fall å servere mat på det.

Dasslokket på Karl Johan heter faktisk Tostrup Uteservering. Kallenavnet har sannsynligvis oppstått fordi et av Oslos første offentlige toaletter lå under bakken her.

Modesty

9 minutter siden

Vår vurdering:

– Er det mulig? 109 kroner for dette? Vantro ser jeg på den såkalte Ham and cheese-sandwichen som ligger på papptallerkenen foran meg.

Enklere får du det ikke på de simpleste bensinstasjoner: En bit skinke og mye smeltet ost mellom to skiver ristet industriloff. Produksjonskostnaden må være rundt en tiendedel.

Willie rister på hodet og løfter på øverste halvdel av sin briochebaguette med grillet kylling. I den er det i tillegg til kyllingbiter sprøstekt løk, barbecuesaus og mer smeltet ost. Det smaker fett, salt og ganske ubestemmelig til en pris av 128 kr.

Fakta Tostrup Uteservering

Adresse: Karl Johans gate 25, tlf. 4062 8486, tostruputeservering.no Åpningstider: Fra 12 hver dag. Prisnivå: Høyt Hva vi spiste: Toast med ost og skinke og Barbeque Chicken Sandwich Hva det koster: Sandwich 109, baguette 128–138 Passer for: Tørste og ikke så sultne Lydnivå: Behagelig Vegetarretter: Nei Rullestolvennlig: Ja Innsidetipset: Gå hit for øl og annet drikke. Spis et annet sted Vis mer

Kyllingbaguette og toast med ost og skinke. Slik du får det på Dasslokket.

Turistfelle på Kjellerlemmen

Vi visste det jo, det er ingen som går på Dasslokket for å spise. Det ligger jo i navnet, vil sikkert også noen si. Men hva med alle de som for første gang passerer uteserveringen vis-à-vis Stortinget, de som ikke er kjent i byen, som ikke har andre forventninger enn det de lyse møblene, rosa pelargoniaene og den Snøhetta-designede serveringsboden skaper?

God stemning under parasollene i sommersolen.

De kan fort la seg lure av uniformskledde servitører, store parasoller og høye priser. Kanskje har de også lest på nettsiden, der det skrytes av nygrillede sandwicher. Den grillen skulle jeg likt å se. Toastjern er nok mer dekkende.

Men rett skal være rett. Nettsiden skryter mer av drikkevarene enn av maten. Importert øl, lokale mikrobryggerier, vinmeny og cocktails. Og det er jo dyr, kald drikke i solen Tostrup Uteservering – som Dasslokket faktisk har hett i minst et par tiår – er mest kjent for. Før den tid var navnet Kjellerlemmen, har Willie lest seg til. Dasslokket har aldri vært et offisielt navn, men har sannsynligvis oppstått fordi et av Oslos første offentlige toaletter lå under bakken her.

Fra utsiktsbordene på uteserveringen ser man fra Freia-reklamen på Egertorget til Slottet.

Storslagen utsikt

Uteserveringen ble pusset opp i 2004, sammen med resten av Karl Johan. Da ble den store Christian Krohg-statuen snudd noen grader, så han skulle få samme storslagne utsikt som gjestene på bordene rundt ham. For det er fint å sitte her en solskinnsdag, nippe til et glass kald hvitvin (92 kr for det billigste), kanskje ta en is og se på folkelivet. Heldige var også de som fikk plass her en 17. mai, med utsikt til stortingspresidenten på stortingsbalkongen og barnetoget bølgende forbi mot slottet.

Nå til dags er det kommunens fine – og tunge – blomsterkrukker og grønnsværet i Studenterlunden som fanger blikket, i tillegg til flanerende byturister og kontorister i fint driv på vei til og fra arbeid.

Bakgrunnsmusikken, de enkle møblene, de triste toastene og følelsen av å observere det pulserende livet utenfor, minner om en enkel strandbar i Syden. Og det kan være en veldig fin opplevelse. Det gjelder bare å vite hva man får – og hva man skal ha.

Neste gang bestiller vi øl og peanøtter.

Fakta Delkarakterer Miljø: 4 Meny: 2 Mat: 1 Service: 4 Verdi for pengene: 1 12 av 30 poeng Vis mer

Aftenposten har tre faste matanmeldere som anmelder tre restauranter i uken. Alle anmeldelsene kan du lese på restaurantguiden.osloby.no hvor du også finner over 60 matguider til alt fra beste pizza og burgere til thailandske godbiter og søndagsåpne restauranter.