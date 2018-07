– Wow! Man har god utsikt nede på uteserveringen, men dette er det ingen spisesteder i Oslo som slår, sier spisefølget. Ekebergrestauranten har en «vanlig» restaurant i første etasje, i tillegg til uteserveringen, men i 2. etasje ligger Fine Dining verandaen – et avlang perle med få sitteplasser. Her sitter man under tak og har en fantastisk utsikt over hovedstaden.

Restauranten tilbyr en 7- eller 5-retters meny med tilhørende vinpakke om man ønsker. Solen skinner over Oslo, og vi velger selvfølgelig syv retter. Her vil man sitte lenge i det vakre været. Etter et par småretter, blant annet en god og sprø bolinhos – en klippfiskbolle, kommer første rett på bordet. Det er ser nydelig ut.