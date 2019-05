Hvor ofte blir man ikke skuffet når man er på restaurant og bestiller styrkegraden sterk? Mange av Oslos spisesteder er feige med krydderet og tør ikke gå ordentlig til verks når folk ber om sterk eller ekstra sterk mat. Her er en liste over noen restauranter som ikke er for pyser.

Torggata 30. Tlf. 400 57 665. tacorepublica.no