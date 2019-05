Ting skjer på Tjuvholmen: I løpet av det siste halvåret har Mr. Bay og Tammy Sushi lagt ned, og i et indisk skifte har New Delhi Restaurant tatt over lokalene til nedlagte The Pink Elephant.

– Jeg er spent på hvilke steder på «Solkysten» som kommer til å klare seg, sier Spisevennen idet vi krysser broen fra Bryggetorget over mot Tjuvholmen. Vi tar av til venstre mot Døgnvill, som har fått en ny nabo: Freddy Fuego.