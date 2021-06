Restaurantanmeldelse: Hansken var bedre før. Her er det mange ting å ta tak i.

Hos Brasserie Hansken leverer de middelmådig service og stoler ikke på gjestene sine.

Brasserie Hansken har en flott uteservering. Bildet er fra 2018. Foto: Monica Strømdahl

Smørbukk

– For en herlig sommerdag! Spisefølget kommer humpende over brosteinen på elsparkesykkel over Christiania Torg og parkerer like i nærheten av Brasserie Hansken. Torget er definitivt en av Oslos fineste uteområder, med spisesteder rundt hele fontenen i midten.