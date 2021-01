Her får du den beste takeawayen

Pizza, sushi, indisk eller thaimat i kveld? Her er våre take away-favoritter.

Gourmetrestauranten Katla er blant stedene som tilbyr take away. Foto: Smørbukk

Smørbukk & Dagobert

Selv om du ikke kan dra på restaurant, kan du kose deg med god mat hjemme. Våre anmeldere har testet mange typer take away, og her er våre anbefalinger.

Du kan bestille direkte fra stedene via telefon eller på nett, eller gjennom matleveringstjenestene. Hvis du vil spare noen kroner, kan du hente på flere av stedene, så det lønner seg å sjekke prisene på levering før du bestiller.

Vi har også testet take away fra noen av byens gourmetrestauranter som Katla, Smalhans, Einer og Dinner. Les hele testen her.

DEN BESTE SUSHIEN:

ALEX SUSHI

Vår vurdering:

Herlige biter fra Alex sushi. Foto: Smørbukk

Adresse: Cort Adelers gate 2. Tlf. 22439999. alexsushi.no

Konklusjon: Utrolig god sushi. Dette er noe annet enn de tykke sashimi og smakløse bitene du får mange andre steder. Lekkert presentert, men dyre biter.

MONSUN NOODLEBAR

Vår vurdering:

Monsun deler førsteplassen på vår sushitest. Foto: Dagobert

Adresse: Helgesens gate 14B – Grünerløkka – tlf. 467 70 040.

Åpen ma.-to. 15–22, fr.-lø. 13–23, sø. 13–22.

Konklusjon: Dette var en topp-opplevelse som anbefales på det varmeste. Litt dyrere, men vel verd prisen.

SUSHI GODBIT

Vår vurdering:

Adresse: Sørkedalsveien 3C – Majorstuen – tlf. 22693000.

Konklusjon: Dette er et sted man gjerne kommer tilbake til. Stedet er kun for take away, men det er lett å parkere mens man henter, og maten var verd prisen.

DEN BESTE PIZZAEN:

LITTLE ITALY

Vår vurdering:

Little Italy er størst i vår pizzatest. Foto: Dagobert

Adresse: Slemdalsveien 72, 0373 Oslo tlf. 405 53 111, littleitaly.no

Åpent: Man.-tors .14-20.30, fre.-lør. 14-21, søn. 14-20.30.

Konklusjon: Sjeldent god pizza. De leverer også halvstekt pizza hvis man vil varme den opp selv.

JUNGEL PIZZA

Vår vurdering:

Jungelpizza med potet er en av testvinnerne. Foto: Dagobert

Adresse: Dalsbergstien 6A, tlf. 20606017, jungelpizza.no

Åpent: Ma. – tor. 16–22, fre.-sø. 14–22.

Konklusjon: Utvalg og smak gjør dette til en klar pizzavinner.

CAFE DI ROMA

Vår vurdering:

Cafe Di Roma leverer gode porsjonspizzaer. Foto: Dagobert

Adresse: Sofienberggata 6, tlf. 2237 6444, cafediroma.no

Åpent: 12–22 alle dager.

Konklusjon: Svært gode porsjonspizzaer. Cafe Di Roma er en skjult pizzaperle på Grünerløkka.

DE BESTE INDISKE:

TANDOORI HUT

Vår vurdering:

Butter chicken (t.v.) og lam rogan josh fra Tandoori Hut. Foto: Dagobert

Adresse: Maridalsveien 154 A, tlf. 22 58 01 50.

åpent ma. – lø. 15–23, sø. 14–23.

Konklusjon: Gode porsjoner. En av de billigste i testen og mye mat for pengene.

JEWEL OF INDIA

Vår vurdering:

Lam rahra (t.v.) og kylling korma fra Jewel of India. Foto: Dagobert

Adresse: Oscars gate 81, tlf. 22 55 39 29 og Grefsenveien 6, tlf. 22 22 17 70. Maten kan også bestilles på nett. Holder åpent ma. – lø. 16–23, sø. 15–22.

Konklusjon: Bra porsjoner og meget god mat. Hit kommer vi tilbake!

NATRAJ

Vår vurdering:

Butter chicken (t.v.) og lam rogan josh fra Natraj. Foto: Dagobert

Adresse: Bygdøy allé 8, tlf. 22447533. Holder åpent 16–21.

Konklusjon: Velsmakende mat med gode råvarer.

DEN BESTE THAIMATEN:

NAM FAH

Vår vurdering:

Kokk Pratthana Silaporn lager den beste thai takeaway-en i vår test. Foto: Espedal, Jan Tomas

Adresse: Maridalsveien 21, tlf. 22 38 29 90, nam-fah.com

Åpent: Ti.-fr. 15–20, lø.-sø. 13–20 inntil videre.

Konklusjon: Lekre retter med avstemte smaker gjør dette stedet til testvinneren.

WU BRISKEBY

Vår vurdering:

Wu har god og smakfull mat. Foto: Dagobert

Adresse: Briskebyveien 70, tlf. 22 55 90 80, wurestaurant.no/briskeby

Åpent: Ma.-sø. 14–22 inntil videre.

Konklusjon: Hos Wu får du finstemt thai takeaway med finesse til gode priser.

OSLO TRAN SUSHI

Vår vurdering:

Penang curryen fra Oslo Tran sushi er billig og god. Foto: Dagobert

Adresse: Nordahl Bruns gate 13, tlf. 48458668

Åpent: Ma.-sø. 13.30–20.45

Konklusjon: Billig og bra. Vel verd å prøve.