Burgerkrig: Vi har testet 10 steder

Det er tøffe tak når burgermestere og nykommere kniver om topplasseringen.

Vi har jaktet på den perfekte burgeren. Det var flere gode kandidater.

Dagobert

Nå nettopp

Det siste halvåret har det dukket opp nye burgersteder som er verd å sjekke. Et par er nye avdelinger av etablerte suksesser, mens andre er blitt anbefalt av leserne.

To av dem som kommer best ut i vår test, har også vært høyt oppe på listene da vi har vurdert burger tidligere. Men det er også en nykommer som slår til så det suser. Her er det bare å stille seg i kø for en gullburger!