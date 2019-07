1 2 3 4 5 6

– Hadde vi nøyd oss med en liten bypause med et glass hvitvin og en jordbærdessert på uteserveringen her en sommerettermiddag, ville det vært ren lykke, sier Willie og skraper siste skje med smeltet yoghurtis fra dessertskålen min.

– I stedet gikk vi for treretters middag og sitter her og føler oss nokså snytt og mellomfornøyd, sier jeg og bretter sammen regningen.

Magnus Knutsen Bjørke

Uendelig stort marked

410 kroner for et stykke grillet kjøtt og en enkel salat. Nesten 300 for to skiver gammelt brød og en tallerken grillede grønnsaker. Den siste riktignok for to personer, men likevel.

Jamie’s ligger ytterst på Stranden på Aker brygge med utsikt til fjorden, Akershus festning og Tjuvholmen og betaler sikkert en hinsides høy husleie, det er nok noe av forklaringen på de høye prisene.

En annen forklaring er muligens at kundetilfanget er enormt og stadig fornyes. Strømmen av småsultne turister som flanerer langs bryggekanten er uendelig i juli.

Mange av dem kjenner kanskje Jamie Olivers konseptrestaurant fra sitt eget hjemland. Siden den første restauranten ble åpnet i Oxford i 2008, har flere titalls avleggere poppet opp over hele verden. I Norge var Aker brygge-filialen den første, og siden har også Bergen og Oslo lufthavn Gardermoen fått sin versjon.

Menyen er til forveksling lik over hele verden, stort sett klassiske retter fra det rustikke, italienske kjøkken. Antipasti, pasta, pizza og hovedretter, eller secondi som det heter på italiensk.

Magnus Knutsen Bjørke

Skryt til servitørene!

Sjekker man Tripadvisor, og det er det mange som gjør, er det mye kjeft å lese for Jamies’ service. Folk klager over lang venting, språksvake servitører og rot med bestillingene.

Vi håper sterkt at vår erfaring ikke bare er tilfeldig, men et resultat av skjerpings i ledelsen, for denne kjølige julikvelden er det mye vi kan sutre over, men servitørene kompenserer kraftig og gjør et ganske middelmådig måltid til en fin opplevelse.

De er mange. Vi hadde kanskje seks-syv innom vårt bord.

De er oppmerksomme. Våre glass var aldri tomme, og de spurte om når det passet å servere de ulike rettene.

De er hyggelige. Vi byttet bord to ganger, de var like blide.

De er utrolig kjappe. En liten feil i bestillingen ble rettet opp på under ett minutt.

Magnus Knutsen Bjørke

Sydenstemning

Det er ingen grunn til å være bekymret for kalde sommerkvelder på Jamies’ uteservering. Stolene har pledd og saueskinn og i markisen henger svært effektive varmelamper. Da vi til slutt hadde valgt oss et hyggelig bord med utsikt, var det som å være i Syden.

Nesten alle gjestene på bordene rundt oss valgte pizza eller pasta, men vi ville ha grillmat. Willie vaklet lenge mellom kylling og lam, men endte på det siste, siden jeg allerede hadde valgt det han nok hadde mest lyst på, langtidsmodnet entrecôte.

Til forrett delte vi en vegetartallerken, som viste seg å være et vakkert lite fat med grillede grønnsaker og pickles, servert med grissini og focaccia.

– Det er iskaldt! Nei, dette var litt kjipt, sier Willie. De grillede grønnsakene, hovedsakelig aubergine og squash, er marinert i mengder av olje og hvitløk og hentet rett fra et kjøleskap. Focacciaen er også grillet, noe som ikke skjuler at den er minst to dager gammel.

– Denne er den beste med hele retten, sier jeg, og tar den siste biten av en grov brødpinne. Willie syns den lysegrønne pepperen er best, men lar likevel mesteparten ligge igjen på tallerkenen. Det blir for fett.

Lammet hans er en opptur i smak, men veldig seigt. Tilbehøret, kalt «dagens grønnsaker», består av slappe brokkolikvaster med fritert hvitløk som smaker brent og bittert etter altfor lang tid i frityren.

Mitt kjøtt er svært godt, mørt, smaksrikt og saftig. Perfekt grillet. Og det bør det jo være når det koster 350 kroner. Det oppleves nesten som et ran å måtte betale ekstra for en liten grønn salat til tilbehør. I hvert fall når den er så fet at dressingen renner av den.

Sommerferie eller ikke – når solen lyser over Oslo, er mange på jakt etter den rette sommerstemningen med god mat og drikke.

Magnus Knutsen Bjørke

Magnus Knutsen Bjørke

Kveldens vinner

Willies nedtur fortsetter med desserten. Jamies tiramisu er ingen vinner, til det er det altfor mye sitronsmak i kremen. Som for øvrig har en underlig konsistens.

Da er det noe annet med min skål med oppskårne jordbær, marinert i hyllebærsaft og servert med en deilig yoghurtis. Det er utvilsomt måltidets beste opplevelse.

– Hvis man først skal ned til Aker brygge en sommerdag, er ikke dette det verste valget man kan gjøre, sier Willie og drikker siste rest av en nydelig Soave (til 3,6 ganger polpris)

– Det gjelder bare å passe på hva man bestiller.

Magnus Knutsen Bjørke

Fakta: Jamie’s Italian Adresse: Stranden 63, 22877777, jamieoliver.com Åpningstider: Man.- tor.: 11–22, fre.-lør.: 11–23, søn.: 12–22 Prisnivå: Høyt Hva vi spiste: Grillede grønnsaker, flatbiff av lam, entrecôte, tiramisu, jordbær Hva det koster: Forretter 86–190, pasta 194–242, pizza 184–228, hovedretter 190–348 (pluss tilbehør) desserter 83–138 Passer for: turister, familier, shoppere Lydnivå: Behagelig Vegetarretter: Ja Rullestolvennlig: Ja Innsidetipset: Tilbehørsporsjonene er romslige, kan fint deles på to.

Fakta: Delkarakterer Miljø: 3 Meny: 4 Mat: 3 Service: 5 Verdi for pengene: 2 17 av 30 poeng