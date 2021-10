Restaurantanmeldelse: Saken er biff, snadder og sake på Kanpai

Hjørnelokalet har huset flere steder tidligere. Vi skåler for Kanpai og håper det de klarer å klore seg fast.

Baren byr på masse god sake, men også øl og vin. De har dessuten Kirin på fat.

Dagobert

Nå nettopp

– Er det her? Bordvenninnen ser ned den lille trappen. Et par flagg med skrifttegn er det eneste som gir et hint om at vi er kommet rett. Et svakt stemmesurr kan høres, men snart kommer en servitør og ber oss registrere oss av hensyn til smittesporing før vi blir ført til et bord for to. Rundt oss er det fullt av folk, og flere skal komme til.

– Nå skal det smake med noe å drikke. Skal vi prøve oss på sake?