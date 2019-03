Det lille røde huset på Fredensborg har holdt det gående i fem år, men om drøye tre måneder er det slutt for Bon Lío på Fredensborg.

Hovedgrunnen til flyttingen er at restauranten opplever fasilitetene på Fredensborg som begrensende.

– På en god dag serverer vi 900 tallerkener fra et kjøkken på åtte kvadratmeter, med fire kokeplater og en liten ovn. Trangt og varmt i krokete fasiliteter kan oppleves som veldig koselig og intimt for mange gjester, men med det ambisjonsnivået vi har, er det samtidig et voldsomt trykk for et lite hus, forteller daglig leder Kitty Knutzen.

Skal drive mer bærekraftig

Bon Lío ble raskt et meget populært spisested og har servert én meny med mange retter til 895 kroner.

– Skal man drive en seriøs restaurant i dag, må man også forholde seg til tiden vi lever i og de utfordringene vi står ovenfor. Vi ønsker å drive mer bærekraftig, minske vårt fotavtrykk og ta gode valg. Vi ønsker å bli enda bedre på alt; både mat, drikke og service, egentlig hele opplevelsen fra du reserverer bord til du rusler mett og fornøyd ut i natten, sier Knutzen.

– I en klasse for seg

Bon Lío kaller seg et «nordisk middelhavskjøkken» og inspirert av finere gastrobarer og det moderne spanske kjøkken og teknikker. Aftenpostens anmelder ga spisestedet 26 av 30 mulige poeng i oktober 2016 og skrev at «Bon LÍo er i en klasse for seg».

Knutzen sier de har vært på jakt etter nye lokaler en god stund.

– Det har ikke vært så lett å finne det riktige stedet. Ettersom vi kommer fra et hus bygget i 1814, ønsket vi å fortsatt holde til i et lokale med en lang og god historie. Da vi kom i kontakt med Mills og fikk se de fine hjørnelokalene med utsikt til Sofienbergparken, følte vi oss umiddelbart hjemme. Vi er en familiebedrift, og Mills har vært en familiebedrift på Grünerløkka i over 100 år, forteller hun.

Mindre meny

Åpningen av den nye restauranten blir 1. september, og gjestene vil oppleve noen endringer.

– Nye Bon Lío vil få noen flere sitteplasser og et større barområde. Da er det også naturlig å tilby en mindre meny, slik at man kan komme uten reservasjon å spise en kjapp middag. På sikt planlegger vi også å åpne for lunsj, avslutter Knutzen.