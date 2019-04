– Er de gått lei? Vi står utenfor Cantina Cortina og venter på at en av servitørene skal vise oss til et bord. Det tar sin tid. De ser trette og slitne ut og virker ikke spesielt begeistret over å få flere gjester.

Folketeaterpassasjen byr på flere spisesteder under samme tak, og gjester har i flere år spist lunsj og middag hos Fiskeriet, Nikay, Grilleriet og italienske Cantina Cortina. Burger Bar, designet av Snøhetta, la inn årene for en liten stund siden.