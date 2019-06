– Oi! Her var ting forandret siden oppstarten. Spisefølget leser gjennom menyen til Oslo fisketorg Pipervika – den omdiskuterte glassklossen på Rådhusbryggene som åpnet dørene for to år siden.

– Jøss! Det er jo blitt som hos Egon, sier spisefølget. Ved forrige besøk fikk vi service ved bordet, men nå står det med røde bokstaver i menyen at man må bestille i baren og huske hvilket bordnummer man har.