Du må gjerne gi kjæresten blomster, men få ting slår et romantisk måltid. Hovedstaden er full av kjærlighetsoaser som byr på spennende menyer og fyldige vinlister. Her er et knippe romantiske spisesteder du kan velge mellom.

Brasserie Blanche

Bjørge, Stein

Josefines gate 23. Tlf. 23201310. blanche.no

Fransk bondekost fra Alsace, servert i rustikk eleganse. Skal Lady og Landstrykeren til et sted i Oslo, velger de dette.

Hos Thea

Stig B. Hansen

Gabels gate 11. Tlf. 22446874. hosthea.no

Hjemmekoselig restaurant fra 1987 på Skillebekk med franskinspirerte retter på menyen. Del en jordbær- og champagnesuppe til dessert.

Smia Galleri

Robert McPherson

Opplandsgata 19. Tlf. 22195920.

Fransk og norsk crossover/gourmet til rimelig pris i et sjarmerende lokale på Vålerenga.

Nedre Foss gård

Dan P. Neegaard

Nordre gate 2. Tlf. 92338293. nedrefossgaard.no

Lekker restaurant i to etasjer ved Mathallen. Kontinental meny nede, mens det er gastropub i 2. etasje. Stor uteservering.

Restaurant Eik Annen Etage

Torgeir Strandberg

Stortingsgata 24. Tlf. 21547970. eikannenetage.no

Den velkjente restauranten i Hotell Continentals «annen etasje» har som konsept å levere eksklusiv og mettende mat til lav pris. Forførende lokale.

Klosteret

Bjørke, Magnus Knutsen

Fredensborgveien 13 B. Tlf. 23354900. klosteret.no

Klosteret befinner seg i et romantisk kjellerlokale med masse levende lys. Gourmetstandard, norske råvarer med fransk tilsnitt. Stort utvalg av vin.

Statholdergaarden

Morten Uglum

Rådhusgata 11. Tlf. 22418800. statholdergaarden.no

Blant Oslos aller beste restauranter med kokkekunst på øverste hylle. Fortjent Michelin-stjerne for Bent Stiansen & Co. Nydelig, romantisk lokale.

Fyr Bistronomi

Rolf Øhman

Underhaugsveien 28. fyrbistronomi.no

Folkelig gourmet hvor bistro møter gastronomi. Her er det kullgrill som gjelder i flotte omgivelser.

À L’aise

Smørbukk

Essendrops gate 6. Tlf. 21055700. alaise.no

Klassisk, franskinspirert kjøkken med moderne eleganse. Her har de egen champagnetralle hvis du skal slå på stortrommen.

Grefsenkollen restaurant

Steinholt Ingar

Grefsenkollveien 100. Tlf. 22797060. grefsenkollen.no

Lekkert spisested med nydelig utsikt over Oslo. Her spiser du i peisestuen med lamper av bjørkestokker og et bisonhode over peisen.

Sawan

Magnus Knutsen Bjørke

President Harbitz gt. 4. Tlf. 40009060. sawan.no

Moderne thailandsk mat i herskapelige omgivelser. Kjøkkenet er på høyt nivå, dessuten mulighet for spennende drinker.

34 Restaurant

Snare Knut

Sonja Henies Plass 3. Tlf. 22058034.

Norges høyeste restaurant 110 meter over bakken. Her kan du fri til din elskede med utsikt over hele Oslo.