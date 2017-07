Her spiser du deilig sjømat i sommer

Tjuvholmen Sjømagasin

Jon-Are Berg-Jacobsen

Tjuvholmen allé 14. Tlf. 23 89 77 77. sjomagasinet.no

Stort, lyst og åpent lokale mot fjorden. Sjømat på høyt nivå, mye tilberedt i Josper-grill for å beholde saftigheten. Sjekk ut skalldyrplatået med mange fristelser. Blant byens aller beste! Restauranten har dessuten butikkutsalg for deg som vil ha meg sjømat hjem.

«Blant byens aller beste sjømatrestauranter» – les hva anmelderen skrev her!

Restaurant Fjord

Ingar Haug Steinholt

Kristian Augusts gt. 11. Tlf. 22 98 21 50. restaurantfjord.no

En av byens beste fiskemenyer servert i et maskulint, paljettrikt og midnattsblått lokale. Sjekk ut stekt vågehval med gulrot og kyllingskinn, bakt lysing med linser, selleri og grønnkål eller ørrettartar med ramsløk, pepperrot og soya.

«Restaurant Fjord er som en våt drøm» – les anmeldelsen her!

Mares

JON-ARE BERG-JACOBSEN

Skovveien 1. Tlf. 22 54 89 80. mares.no

Innbydende, lokal fiskerestaurant fra 1999 på Frogner. Moderne interiør og lyse lokaler. To kniver og gafler i Michelin-guiden. Her har de flere varianter med østers, marinerte kamskjell, varmrøkt makrell, tunfisk, smørtunge og uerfilet.

«Fin fangst på Frogner». Her leser du hele matanmeldelsen!

Solsiden restaurant

Ingar Haug Steinholt

Søndre Akershus kai 34. Tlf. 22 33 36 30. solsiden.no

Sjømatrestaurant på nedsiden av Akershus festning med flott utsikt over havnen i Oslo. Åpent kun i sommerhalvåret. Her er spesialiteten et digert skalldyrfat med mange fristelser. Solsiden har også en fyldig vinliste og fantastisk utsikt over Oslofjorden.

«Livet er herlig på Solsiden» – les anmeldelsen her!

Skur 33

Signe Dons

Akershusstranda 11. Tlf. 23 35 70 60. skur33.no

Italiensk sjømat i hyggelige og rustikke omgivelser nedenfor Akershus festning. De lager ferskproduserte pastaretter og pizza bakt i vedfyrt Valoriani ovn. Skurr 33 har fisk og skalldyr på grillen som en av sine spesialiteter.

Lofoten fiskerestaurant

Rolf Øhman

Stranden 75. Tlf. 22 83 08 08. Lofoten-fiskerestaurant.no

Eksklusiv restaurant på Aker brygge, som serverer fisk og andre maritime fristelser. Populært hos turister. Her får du alt fra skalldyrfat og hummer til blåskjell, Grønlandsreker, krabbe, kveite og østers.

«Slappfisk» – les hva anmelderen skrev her!

Fiskeriet

Jon-Are Berg-Jacobsen

Youngstorget 2 B. Tlf. 22 42 45 40. fiskeriet.com

Kombinert spisested og fiskebutikk. Meget rimelige retter og blant byens beste fish'n'chips. Her kan du kose deg ute eller inne med god bacalao, fiskesupper, skalldyr, østers eller sashimi.

«Fiskeriet sørger for napp på Youngstorget» – les hva anmelderen skrev!