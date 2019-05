Mens man venter, går det an å forgape seg i de fargesterke pausefiskene på skjermen på den sandfargede veggen. Eller drømme seg bort i det store asurblå havet som pryder fondveggen. Men det er den stadige strømmen av take away-kunder ved baren som får vår oppmerksomhet. For hver som setter seg ned for å spise ved et bord på nye Sea Sushi, har minst ti vært innom og bestilt mat.

– Men det er jo litt irriterende å få følelsen av at det er de som blir prioritert, sier Willie og trommer med fingrene på trebordet. Det er ti lange minutter siden han bestilte en øl av en stresset servitør.