– Dette bør være et obligatorisk startsted for dem som vil få overblikk over Oslo, sier Bordvenninnen og ser ut over lyshavet i sentrum. Vintermørket har senket seg over hovedstaden og vi befinner oss i 34. etasje på Oslo Plaza med hvert vårt glass hvitvin: Hun har fått en Sancerre fra Frank Millet mens jeg har landet på en Chablis fra Louis Moreau.

I nærheten av oss sitter noen vennepar som tydeligvis har noe å feire, turister fra hotellet og lenger inne skåler et større selskap i champagne.